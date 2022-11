Grootschalige protesten bij belangrijkste iPhone-fabriek in China

Duizenden medewerkers van de Foxconn-fabriek in Zhengzhou, waar 70 procent van alle nieuwe iPhone’s geproduceerd wordt, hebben woensdag geprotesteerd tegen het strenge coronabeleid van hun werkgever. Beveiligingsmedewerkers en politieagenten grepen hard in, is te zien op videobeelden. Uitgestelde bonusbetalingen en angst voor verspreiding van het coronavirus waren de directe aanleidingen, melden internationale persbureaus.

Op sociale media worden videobeelden gedeeld van de demonstraties, onder andere door de China-correspondent van de Britse omroep BBC. Daarop is te zien dat mensen „geef ons ons geld” schreeuwen en met stokken hekken en beveilingscamera’s vernielen. Beveiligingsmedewerkers en politie-agenten in witte pakken zouden traangas gebruiken om de situatie onder controle te krijgen. Op sommige video’s zou te zien zijn hoe demonstranten geschopt en geslagen worden door de politie. De beelden kunnen door NRC niet geverifieerd worden.

De onrust ontstond nadat de spanningen door strenge coronamaatregelen hoog waren opgelopen. Na een corona-uitbraak besloot Foxconn half oktober tot een strenge lockdown. De 200.000 medewerkers van de fabriek mochten het fabrieksterrein niet meer af. Wie positief testte of in aanraking was geweest met een coronapatiënt, werd geïsoleerd en kreeg niet doorbetaald. Desondanks liep het aantal besmettingen snel op.

Duizenden werknemers ontvluchtten de fabriek sinds de nieuwe maatregelen van kracht werden. De situatie leek in de afgelopen weken juist te verbeteren, nadat Foxconn hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden had beloofd om werknemers binnen de deuren te houden en nieuw personeel aan te trekken.

Hoewel de maatregelen eerder deze maand iets versoepeld werden, houdt de Chinese overheid vast aan een streng zerocovidbeleid. In de praktijk betekent dat dat corona-uitbraken zo snel mogelijk in de kiem worden gesmoord. Na bijna drie jaar groeit de weerstand. Toch lijkt van een grootschalige opening van de Chinese samenleving vooralsnog geen sprake.