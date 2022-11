ESA presenteert zeventien nieuwe astronauten, onder wie de eerste ‘parastronaut’

De European Space Agency (ESA) heeft woensdag aangekondigd welke Europese kandidaten zijn geselecteerd voor de nieuwe lichting astronauten. Het gaat om zeventien mannen en vrouwen uit onder andere België, Italië en Zwitserland. Bijna de helft van de geselecteerde astronauten is vrouw. De laatste keer dat de ESA een nieuwe lichting aan astronauten koos was in 2008, toen was er maar één vrouw onder de gekozen kandidaten. Er zijn geen Nederlanders geselecteerd.

Meer dan 22.000 mensen hadden in 2021 gereageerd op de vacature voor ESA-astronauten. Vijf mensen komen fulltime in dienst bij de ESA. Daarnaast zijn elf mensen benoemd tot reserveastronaut, zij kunnen worden opgeroepen voor toekomstige missies maar hoeven in de tussentijd hun werk niet op te zeggen. Tot slot is de eerste parastronaut gekozen: een astronaut met een fysieke beperking. Het selecteren van een astronaut met een fysieke beperking is onderdeel van een nieuw project van de ESA om „meer inclusiviteit en een correcte weergave van de maatschappij” te tonen in de ruimtevaart.

Parastronauten moeten aan dezelfde educatieve en psychologische eisen voldoen als de kandidaten zonder fysieke beperking. Kandidaten die kleiner zijn dan 1.30 meter, een voet- of beenafwijking hebben, een groot beenlengteverschil hebben of een (onder)been missen, mochten solliciteren als parastronaut. Uiteindelijk is de Britse paralympiër John McFall geselecteerd als parastronaut. Hij verloor op negentienjarige leeftijd zijn rechterbeen na een motorongeluk.

Selectieprocedure

De meeste aanmeldingen voor de ESA Class of 2022 kwamen uit Frankrijk: 7.087 mensen reageerden daar op de vacature. Daarna kwamen de meeste kandidaten uit Duitsland (3.695) en het Verenigd Koninkrijk (2.000). In Estland bleken de minste ruimteliefhebbers te zitten: maar 57 mensen (22 vrouwen en 35 mannen) meldden zich aan. Op de vacature voor astronaut met een fysieke beperking reageerden 257 mensen. Van de Nederlandse aanmeldingen waren 686 man en 296 vrouw.

Van de duizenden sollicitanten haalden 1.361 kandidaten (530 vrouwen en 831 mannen) de tweede ronde. Zij werden onderworpen aan een serie ondervragingen en tests waarin hun psychologische, fysieke en sociale vaardigheden werden getoetst. In de laatste paar rondes deden kandidaten maandenlang mee aan een door NASA gesponsorde missie op Hawaï en aan een testronde bij de Duitse ruimtevaartorganisatie DLR. De gehele selectieprocedure duurde ongeveer een jaar.

16,9 miljard vrijgemaakt

De bekendmaking van de nieuwe lichting astronauten vond plaats in Parijs, waar de 22 lidstaten na twee dagen overleggen een budgetakkoord hadden bereikt voor het ruimteagentschap. ESA-directeur Josef Aschbacher kondigde tijdens de presentatie aan dat er voor de komende drie jaar 16,9 miljard euro wordt vrijgemaakt. Het bedrag zal worden gebruikt om toekomstige ruimtevaartactiviteiten zoals raketlanceringen, satellieten en Europese ruimteonderzoek te financieren. Aschbacher zegt dat hij „ondanks de hoge inflatie erg onder de indruk is van dit bedrag”.

De European Space Agency bestaat sinds 1975 en is een samenwerking van 22 lidstaten: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. ESA is deelnemer aan het Artemis-programma van NASA met als doel om dit decennium astronauten naar de maan te brengen, onder wie ook Europeanen.

