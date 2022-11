Protest van Duits elftal in Qatar: ’De OneLove-band verbieden is ons de mond snoeren’

Niet met voetbal, maar met een elftalfoto deed Duitsland in zijn eerste WK-wedstrijd van zich spreken. De ploeg onder leiding van doelman Manuel Neuer hield op de foto voor de wedstrijd de hand voor de mond. „De band verbieden is ons de mond snoeren”, luidde de verklarende tekst van de Duitse voetbalbond, verwijzend naar de zogenoemde OneLove-band. De FIFA dreigde maandag het dragen van die band met een gele kaart te sanctioneren.

Op de OneLove-band staat een hartje met cijfer één afgebeeld, in combinatie met de pan-Afrikaanse vlag en de panseksuele vlag, die staat voor gelijkheid van afkomst, ras, gender en seksualiteit. Met de band willen de landen uitstralen dat ze alle vormen van discriminatie afkeuren. De band is volgens de Duitse voetbalbond DFB geen politieke boodschap, want „mensenrechten zijn niet onderhandelbaar”. „Ook zonder band. Onze positie staat vast”, aldus de DFB.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD), ook verantwoordelijk voor sport, sloeg de actie vanaf de tribune gade. Zij droeg zelf wél de OneLove-band, die kwam tevoorschijn zodra Faeser na het beginsignaal haar roze blazer uittrok. Naast Faeser zat de FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

Tijdens de wedstrijd tussen Duitsland en Japan droeg de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser de OneLove-band. Foto Alexander Hassenstein / Getty Images

De minister had eerder de kritiek geuit dat de Duitse voetbalbond tegenover de FIFA „door de knieën was gegaan”. Sponsor Rewe, een grote supermarktketen, zegde de samenwerking met DFB op vanwege de gesanctioneerde aanvoerdersband. Het leverde de supermarkt veel pr op.

Critici zien in het gebaar van het Duitse elftal alleen maar een bevestiging dat de DFB zich, inderdaad, de mond heeft laten snoeren. Met de actie bereikt het debat over de „deutsche Doppelmoral”, het ‘Duitse meten met twee maten’, in ieder geval een nieuw hoogtepunt. In reactie op alle kritiek op gastland Qatar duikt steeds weer een foto uit het voorjaar op, waarop minister van Economische Zaken Robert Habeck (Groenen) een buiging maakt voor de emir van Qatar Tamim Bin Hamad Al-Thani. Habeck was in maart bij de emir in Doha op bezoek om vloeibaar gas lng te kopen, in een verwoede poging onafhankelijker te worden van Russisch gas. Als het om de Duitse economie gaat, is alles geoorloofd, maar voor de sport moeten er allemaal meer en minder effectieve statements worden gemaakt, zo luidt de kritiek.

Volgens weekblad Der Spiegel wilde de emir destijds ook van Habeck weten of hij wel naar het WK zou gaan. Naar verluidt aarzelde Habeck kort, maar zei toen: „Als Duitsland tegen Nederland speelt, dan kom ik.”

Duitsland verliest van Japan

Na het politieke statement vooraf verloor de Duitse ploeg verrassend van het zwakker geachte Japan. De Aziatische ploeg draaide in het laatste kwartier een 1-0 achterstand om in een 2-1 overwinning.

Ilkay Gündogan had Duitsland na een half uur vanaf de strafschopstip op voorsprong geschoten. Invaller Ritsu Doan, die speelde voor FC Groningen en PSV, zorgde voor de gelijkmaker. Takuma Asano bezorgde Japan zeven minuten voor tijd de zege.

De ploeg van bondscoach Hansi Flick treft het favoriete Spanje in de volgende wedstrijd en sluit de groepsfase af tegen Costa Rica. Spanje versloeg Costa Rica met 7-0.

