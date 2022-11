Spelersgezinnen op het veld: ‘wat schattig’, verzucht Hiddink

Niet normaal schattig was het. De drie oud-bondscoaches bij NOS Studio WK 22 beaamden het. Guus Hiddink, Marco van Basten en John van ‘t Schip kregen dinsdag de beelden te zien van de trainingsdag van het Nederlands elftal, de dag na gewonnen wedstrijd van maandag. Er werd gevoetbald, en veel gezwaaid. Louis van Gaal is het soort bondscoach dat vrouwen en kinderen niet weghoudt bij zijn mannen, maar ze er juist bij haalt, zoals ook op het WK 2014. Zélfs op het trainingskamp. Dat kan eigenbelang zijn, gezien het enthousiasme waarmee hij zijn Truus op zijn hotelkamer noodde, ik moest slikken bij zoveel TMI maar hij had het over „even een wippie maken”. Snel dat beeld dat nu in je hoofd verschijnt wissen, want het ging om spelerskinderen.

De jongste was een half jaar, het kindje van keeper Justin Bijlow. Steven Bergwijn liep de mat af met een brullend jochie, en mooi dat de dochter van Virgil van Dijk een doelschot van haar vader tegenhield. En man, man, kijk die drie roodharige kinderen die op grootte en in polonaise het veld over tippelden. Laat zich raden van wie die waren, van Vincent Janssen, spits. Presentator ter plaatse Tom Egbers haastte zich te zeggen dat de NOS-camera’s niet gejaagd hadden op deze intieme gezinsbeelden. De vrouwen en kinderen zaten in hetzelfde vak als de pers, vandaar het ruime aanbod begroetingszoenen.

Dat ik door dit soort bijzaken met verhoogde aandacht ‘voetbal’ kijk, durf ik nu wel te zeggen, vooral omdat Guus Hiddink er ook zijn leesbril voor afzette en verzuchtte: „Wat schattig.” Hij gaf zijn jongens destijds bij het WK Frankrijk (1998) een dag vrijaf voor familiebezoek. Maar dit, iedereen erbij op het trainingveld? „Dat ken ik niet.” Uit zijn lichaamstaal, en dat van de andere vaders aan tafel, leek te spreken dat ze het best een goed idee vonden zo. Tijden veranderen dus écht.

Ik vond dat ik na al het gepraat over voetbal, daarna niet ook nog Frankrijk-Australië hoefde te kijken maar mocht uitwijken naar Lauren! (AVROTROS). Presentator Lauren Verster „reist de aardbol rond op zoek naar haar onbekende werelden”. Werelden die van tevoren, neem ik aan, wel even zijn geresearcht, want de eerste twee delen van deze serie was ze bij wietrokende nonnen in Californië en logeerde ze bij één man met vier echtgenotes. Dinsdagavond was ze in Beverly Hills, waar niet alleen veel krankzinnig rijke Amerikanen wonen, maar ook veel krankzinnig rijke Aziaten. Om die laatsten ging het. We zagen Lauren met de puissant rijke Rudy van Chinese komaf op een jacht. Lauren op een feest van de in Vietnam geboren kunstenaar Sir Daniël. Lauren dimsummend, weer met Rudy. Lauren in gesprek met gynaecoloog Katy, van oorsprong uit Maleisië.

Waaróm ‘Aziaten’ (vooral Chinezen) naar Californië gaan, was eerder een onderwerp van de VPRO-serie De wereld van Chinezen van Ruben Terlou (of moet ik zeggen Ruben!). Ze komen naar de VS voor het onderwijs, het ondernemersklimaat, maar vooral voor de vrijheid. Bij Lauren! zijn de gesprekken soms te kort om erachter te komen of dit ook geldt voor de Crazy Rich Asians die zij spreekt. Voor Rudy wel, lijkt me. Hij werd door zijn ouders op zijn zeventiende naar Amerika gestuurd. Toen wás hij al rijk. Zijn ouders, vertelt hij, hadden een online casino. De overheid wilde het kopen, maar zijn ouders vonden het bod te laag. Na een maand in de gevangenis vonden ze het bij nader inzien een prima bedrag. Dan begrijp ik wel dat je je zoon naar het buitenland stuurt. Maar die gynaecoloog Katy, die haar kind door een draagmoeder laat baren omdat ze haar eigen lichaam wil sparen. Draagmoederschap mag niet in China, net zo min als selecteren op genen en geslacht. Maar is zo’n wens typisch iets voor rijke Asian-Americans, of vinden die dat ook best crazy?