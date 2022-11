Het blijft toch een raar beest, dat woningtekort. Was er tot voor kort geen huis te vinden, nu blijven woningen langer te koop staan, dalen de prijzen en staan er zelfs net opgeleverde nieuwbouwprojecten leeg. Is daarmee het woningtekort ineens opgelost? Of is het alleen maar even tijdelijk verstopt, achter de onbetaalbaarheid, vanwege de hoge rente?

Hans de Geus is auteur van het boek Hoe ik toch huisjesmelker werd – over woonarmoede en ongelijkheid.

Laten we eerst uitgaan van het laatste. Dat het fysieke tekort aan stenen en vierkante meters nog steeds intact is. Dan is het problematisch dat ontwikkelaars, bouwers en gemeenten met eigen bouwgrond stoppen met bouwen als de prijzen dalen. Want kijk maar: een ontwikkelaar denkt een woning voor 6 ton te kunnen verkopen. Als de bouwkosten 2 ton zijn, staat de grond dus voor 4 ton in de boeken. Want de grondprijs is de resultante, die wordt residueel afgeleid uit de woningprijs. Als bovenaan de streep de (verwachte) woningprijs zakt, kan het project niet meer uit. In principe moet er dan onderaan worden afgeboekt, op de grondprijs. Die moet meezakken met de opbrengst. Maar afboeken, daar heeft natuurlijk niemand zin in. Wachten met bouwen loont dan.

De impasse is te doorbreken door te zorgen dat wachten pijn gaat doen. Door braakliggende grond met woonbestemming te belasten voor de waarde van grond alsof er al een woning op staat (de vier ton in het vorige voorbeeld). Grondspeculanten en ontwikkelaars zullen voortaan vooraf het risico incalculeren dat ze daar geld aan kwijt zijn, en minder extreme bedragen voor bouwgrond gaan neerleggen. En ze zullen niet langer jaren op bouwgrond gaan zitten zonder er iets mee te doen. Ze zullen deze pas aanschaffen als ze concrete bouwplannen hebben: exact wat we van ze willen.

Speculantenlobby

Maar vaak is grond al lange tijd in bezit van de ontwikkelaar/speculant vóórdat de woonbestemming rond is. Het is dan nog landbouwgrond. Ook daar is niemand bij gebaat – behalve de speculant en de verkopende agrariër. De speculant voegt niets toe, zit alleen maar in de weg, en gaat lopen zeuren en lobbyen om een gunstige bestemming voor zíjn grondje, wat de besluitvorming rond ruimtelijke ordening vertroebelt. Voor CDA- en VVD-politici blijkt die lobby zo onweerstaanbaar dat ze schaamteloos hard roepen om vooral díe plotjes tot woongebied te bestemmen, schreef De Groene Amsterdammer onlangs. Wat hiertegen helpt is dat de waardesprong bij bestemmingswijziging toekomt aan de instantie die die wijziging mogelijk maakt, namelijk de gemeenschap: met een zogenaamde ‘planbatenheffing’ in het vooruitzicht gaat de lol voor deze landjepikkers er snel af.

En als we dan toch een systeem van grondbelasting hebben opgetuigd, passen we die in één moeite door op de bebouwde grond van de huizenbezitter. Die grondbelasting neemt dan de plaats in van de huidige Onroerende Zaakbelasting (OZB). In bovenstaand voorbeeld, een bepaald percentage over de 4 ton grondwaarde onder het, in dit geval, reeds bestaande huis. Dan ben je meteen af van de soms als oneerlijk ervaren bepaling van WOZ-waarde, met alle gedoe van wel of niet een luxe keuken, bezwaarprocedures, enzovoort.

Dweilen met de kraan open

Een werkelijk enorme stap is vervolgens te nemen als we particulieren aanvullend over de waardestijging van die grond progressief belasten als inkomen, op het moment van transactie (bij verkoop of bij vererven). Op allerlei manieren helpt dat om de woningnood op te lossen. Allereerst doordat de vuurkracht van doorstromers om steeds hogere prijzen te betalen beperkt wordt. Hun overwaarde wordt immers met die belasting op waardestijging van grond afgeroomd. Doordat huizenprijzen dan niet meer zo extreem op en neer gaan neem je al een flinke oorzaak van bouwstops weg.

Ten tweede zal blijken dat als we op die manier de ‘muur van geld’ die prijzen zo opdrijven weten in te dammen, eerder genoemd fysiek tekort aan woningen ineens best eens als sneeuw voor de zon kan wegsmelten. Dat tekort, de vraag naar woningen, is immers oneindig; iedereen wil altijd wel groter wonen, of met een grotere tuin, of op een mooiere plaats, of anders wel een tweede huis. De enige beperking aan de vraag naar woningen is geld. Hoe meer geld er is, hoe groter het fysieke tekort lijkt te zijn. Nieuwbouw is dan een beetje dweilen met de kraan open, en levert vooral nog meer financiële speeltjes voor rijken op. Dat voorkom je met een goede grondbelasting.

Gelijker speelveld

Ten derde pakt een grondwinstbelasting een probleem aan dat nog veel wezenlijker is dan een fysiek tekort aan huizen, namelijk de enorme vermogensongelijkheid doordat mensen tonnen aan waardestijging nu onbelast als onverdiend inkomen in de tas mogen steken. Niet alleen egaliseert de ongelijkheid; bovendien krijgen starters een gelijker speelveld jegens doorstromers op de markt voor koopwoningen. De prijs hangt dan meer af van iemands verdienste, namelijk zijn productieve inkomen, dan een toevallige winst of erfenis uit het verleden. Heel liberaal dus.

Woningen en de vierkante meters, die er in Nederland per saldo eigenlijk meer dan genoeg zijn, worden dan beter verdeeld, waardoor de hele noodzaak tot ongebreideld bouwen, bouwen, bouwen misschien wel komt te vervallen. Want we moeten nooit vergeten dat er tegenover een bruto tekort van rond de 300.000 woningen, een leegstand is van ruim 400.000 woningen.

Het zou wat zijn als met al deze maatregelen tegen een bouwstop, diezelfde bouwstop niet meer voorkomen hoeft te worden.