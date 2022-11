Congres mag belastingaangiftes Trump inzien, besluit Hooggerechtshof VS

Het Amerikaanse Congres moet toegang krijgen tot de belastingaangiftes van voormalig president Donald Trump. Dat heeft het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten dinsdag besloten, melden Amerikaanse media.

Ten tijde van Trumps presidentschap tussen 2017 en 2021 weigerde hij zijn belastinggegevens vrij te geven, als eerste president in veertig jaar. Amerikaanse presidenten zijn niet verplicht om inzicht te geven in hun financiële gegevens. Wel deed het zogenaamde Ways and Means Committee, dat onderzoek doet naar overheidsbegrotingen, in 2019 het verzoek om toegang te krijgen tot de belastingaangiftes van Trump. Dat verzoek kwam na vermoedens van belastingontwijking door de oud-president.

Trump vocht het vrijgeven van zijn belastingaangiftes lang aan. Lagere rechtbanken stelden de Democraten die de documenten in wilden zien ook al in het gelijk, maar toen kon de oud-president nog in hoger beroep. Met het besluit van het Hooggerechtshof heeft Trump nu geen juridische mogelijkheden meer om het vrijgeven van zijn belastinggegevens tegen te gaan.

Huiszoeking

Voor de voormalige president is het besluit de tweede juridische nederlaag in korte tijd. In oktober weigerde het Hooggerechtshof een verzoek van Trump om toegang te krijgen tot documenten die in beslag werden genomen tijdens de huiszoeking van zijn landgoed in Palm Beach.

In januari zullen de Republikeinen, na de tussentijdse verkiezingen van 8 november, weer de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben. Tot die tijd kan het committee de vrijgave realiseren. Duurt het langer, dan zullen de Republikeinen het verzoek hoogstwaarschijnlijk laten vervallen.

Op 16 november maakte Trump bekend dat hij in 2024 opnieuw mee wil doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen.