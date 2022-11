Bolsonaro vecht uitslag Braziliaanse presidentsverkiezingen toch aan

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro vecht de uitslag van de eind oktober door hem verloren presidentsverkiezingen toch aan, meldt persbureau Reuters. Hij wil dat stemmen van sommige elektronische stemmachines ongeldig worden verklaard, omdat er storingen zouden zijn geweest.

De overwinning van de linkse kandidaat Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva is echter al bekrachtigd door de kiesraad TSE en erkend door belangrijke politici in Brazilië en internationale bondgenoten. Daarmee lijkt de klacht van Bolsonaro weinig kans te maken, maar mogelijk wel zijn harde kern aanhangers te inspireren tot nieuwe protesten.

Lees ook: De Bolsonaristas dromen van een coup

De voorzitter van de kiesraad, Alexandre de Moraes, heeft van Bolsonaro geëist binnen 24 uur met een uitgebreid rapport te komen over zowel de eerste als de tweede verkiezingsronde en zijn beschuldigingen hard te maken. Anders verwerpt de kiesraad de klacht. In de eerste ronde boekte de partij van Bolsonaro een flinke zetelwinst in het Braziliaanse parlement.

‘Verouderde stemcomputers’

De coalitie van Bolsonaro zegt in de beslissende tweede ronde tussen Lula en Bolsonaro op 30 oktober „tekenen te hebben gezien van niet op te lossen storingen” in sommige stemmachines. Daardoor is er „onzekerheid ontstaan” en is het „onmogelijk de resultaten te valideren”.

In de maanden voorafgaand aan de verkiezingen kwam de uiterst rechtse Bolsonaro steeds al met complottheorieën over mogelijke verkiezingsfraude en verwees hij onder meer naar verouderde stemcomputers.

Na zijn verkiezingsnederlaag met 50,9 procent van de stemmen voor Lula en 49,1 procent voor hemzelf erkende hij zijn verlies niet expliciet, maar zei hij na twee dagen radiostilte wel dat hij zich aan de grondwet zou houden.

Het is de bedoeling dat Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva op 1 januari aantreedt als opvolger van Bolsonaro.