Acht mensen gewond door vrijkomen giftige stof op industrieterrein Moerdijk

Acht mensen zijn woensdagochtend onwel geworden toen een giftige stof vrijkwam bij werkzaamheden op het industrieterrein Moerdijk (Noord-Brabant). Een van hen is zwaargewond, de andere slachtoffers zijn met lichtere verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Dat meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De giftige stof is vrijgekomen door werkzaamheden aan een opslagtank bij een bedrijf dat met chemische stoffen werkt. Het is niet bekend hoe dat precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. De kleurloze vloeistof, fosfortrichloride, die volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio „extreem toxisch” is, wordt onder meer gebruikt bij het maken van pesticiden en kan ogen, huid en luchtwegen aantasten.

Haven- en industriegebied Moerdijk ligt aan het Hollands Diep, aan de grens met Zuid-Holland. Op het terrein zijn veel chemische bedrijven gevestigd. In 2011 was er een grote brand bij het chemiebedrijf ChemiePack. Bij het blussen van de brand kwamen destijds grote hoeveelheden verontreinigd bluswater met gevaarlijke stoffen vrij. Het zorgde voor veel publieke onrust. Het bedrijf schikte later voor 4,2 miljoen euro voor de aangerichte schade. In 2014 was er een flinke explosie bij Shell in Moerdijk. Dat gebeurde door een onverwachte chemische reactie tussen stoffen in een reactor.