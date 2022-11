Aantal mensen met een WW-uitkering in twee jaar tijd gehalveerd

Het aantal mensen dat een WW-uitkering krijgt is in twee jaar tijd gehalveerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag. In het derde kwartaal van 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, kregen zo’n 294 duizend mensen een WW-uitkering. In hetzelfde kwartaal dit jaar zijn dat er nog 145 duizend.

Ook het aantal werklozen dat een uitkering ontvangt is aanzienlijk gedaald. Van de 145 duizend WW-ontvangers zijn er 40 duizend werkloos, dat is 1 op de 9 (11 procent). In 2020 was dat in dezelfde periode nog 1 op de 5 (21 procent). Dit komt doordat in de afgelopen twee jaar minder mensen met recht op een WW-uitkering hun baan verloren, waardoor het aantal werklozen met een uitkering in verhouding sterker afnam dan het totale aantal werklozen.

In het derde kwartaal van dit jaar steeg het aantal werklozen wel weer, naar 366 duizend. Er kwamen met name jonge werklozen bij, in de leeftijdsgroep van 15 tot 35. Zij hebben vaak nog niet lang genoeg gewerkt om aanspraak te kunnen maken op een werkloosheidsuitkering.