Er is een naam voor een nieuw groot, extreem getal: quetta (een 1 met 30 nullen)

De hoeveelheid data groeit zó snel. De wereld dreigde voor die aanzwellende golf geen officiële term te hebben. Tot nu. Tijdens de internationale conferentie over gewichten en maten, vorige week in Parijs, zijn overheden overeengekomen om met onmiddellijke ingang vier nieuwe termen in het internationale stelsel van eenheden op te nemen. Dit SI-stelsel bevat de standaardeenheden voor het meten van bijvoorbeeld massa (zoals een kilogram) en snelheid.

De vier nieuwe termen zijn: ronna, quetta, ronto en quecto. De eerste twee representeren de respectievelijke eenheden 1027 en 1030 – opeenvolgende termen in het SI-stelsel maken altijd een sprong met een factor duizend. Voor de goede orde: 1030 is een 1 met 30 nullen erachter. Tot nog toe ging het stelsel slechts tot 1024, een hoeveelheid waarvoor in 1991 de term ‘yotta’ is geaccepteerd.

Naar verwachting produceert de mens binnen enkele jaren 1024 yottabyte aan data per jaar. „Daarna zal die hoeveelheid snel doorgroeien”, zegt Richard Brown, bedenker van de termen, en werkzaam bij het National Physical Laboratory vlakbij Londen.

Het gebruik van de termen beperkt zich trouwens niet tot datastromen, zegt hij. Om een ander voorbeeld te geven: de aarde weegt ongeveer één ronnagram.

Omdat het SI-stelsel symmetrisch is, zo legt Brown uit, zijn naast nieuwe termen voor het hele grote, ook meteen twee nieuwe termen voor het hele kleine geaccepteerd. Ronto staat voor 10-27 en quecto voor 10-30. De massa van een elektron is ongeveer een quectogram.

Volgens Gert Rietveld, senior wetenschapper bij het VSL Nationaal Metrologisch Instituut, is de opname van de nieuwe termen in het SI-stelsel „een heel goed idee”. Google gebruikt al de term ‘hella’ voor een hoeveelheid van 1027 aan byte. Elders is er de term ‘bronto’ voor geopperd. „Er dreigt een wildgroei aan termen”, zegt Rietveld. „Terwijl je voor een goede uitwisseling en verhandeling van data liefst één officiële, internationaal geaccepteerde standaard gebruikt.”

Brown zegt van die alternatieve termen te gruwen. Alleen al omdat ze niet voldoen aan de richtlijnen. Zo hoort een nieuwe term voor het SI-stelsel te beginnen met een nog niet eerder gebruikte letter. „En alleen de r en de q waren nog beschikbaar”, zegt Brown.

Maar wat als de datastroom zo snel groeit dat het straks ook voorbij de termen ronna en quetta gaat? Welke letters moeten dan gebruikt worden? Brown ziet dat er de komende 25 jaar in ieder geval niet van komen. Mochten daarna toch termen nodig zijn voor nog grotere of kleinere hoeveelheden, dan „kunnen we misschien overgaan op het gebruik van dubbele termen”, zegt hij. Zoals een tijdje is gedaan voordat bijvoorbeeld de term pico (een biljoenste, 10-12) werd geaccepteerd. „Dat heette dan micromicro.”