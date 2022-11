Twee jaar cel voor 97-jarige voormalig secretaresse van concentratiekamp

Een voormalige secretaresse van het concentratiekamp Stutthof is veroordeeld tot twee jaar celstraf. De 97-jarige Irmgard Furchner was van 1943 tot 1945 typiste in het concentratiekamp bij Gdańsk. Het is een van de laatste veroordelingen in een reeks rechtszaken die Duitsland aanspande tegen oorlogsmisdadigers.

Furchner werd veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op meer dan 11.000 mensen. In concentratiekamp Stutthof werden tussen 1939 en 1945 in totaal meer dan 60.000 mensen vermoord. Als typiste transcribeerde zij, toendertijd 18 en 19 jaar oud, de executiebevelen die haar werden gedicteerd door de kampcommandant. Haar positie was „van essentieel belang in het kampsysteem”, aldus openbaar aanklager Maxi Wantzen tijdens het proces. Het kamp kon „dankzij haar blijven functioneren”.

Bij de start van haar proces in september 2021 bleef de stoel van Furchner in eerste instantie leeg. In een poging om te vluchten voor het proces, had ze haar huis vroeg in de ochtend verlaten en een taxi besteld naar een metrostation. Enkele uren later werd ze opgepakt, waarna de rechtszaak alsnog kon aanvangen.

Lees ook: Waarom Duitsland nog steeds nazi’s vervolgt: de doden

De uitspraak is een van de laatste in een reeks rechtszaken die Duitsland 77 jaar na dato in de Noord-Duitse plaats Itzehoe voert tegen oorlogsmisdadigers in de Tweede Wereldoorlog. In de praktijk gaan de hoogbejaarde veroordeelden door een slechte gezondheid of vroegtijdig overlijden zelden daadwerkelijk de cel in. Maar noem de zaken niet symbolisch, zei openbaar aanklager Thomas Will eerder tegen NRC. „Moord verjaart volgens het Duitse rechter nu eenmaal niet, en personen die zich schuldig hebben gemaakt moeten worden vervolgd, ongeacht hun leeftijd.”