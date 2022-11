Frans Klein stopt tijdelijk bij NPO, Top 2000 quiz en Top 2000 a gogo gaan niet door met Van Nieuwkerk

Frans Klein, directeur video van de Nederlandse Publieke Omroep, legt tijdelijk zijn werk neer in afwachting van onderzoek naar de werksfeer bij De Wereld Draait Door. Dat heeft de NPO dinsdag bekendgemaakt. Klein, sinds 2014 verantwoordelijk voor de televisieprogrammering van de NPO, wist volgens de Volkskrant van de werksfeer onder Tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk, maar veranderde er weinig aan.

Dinsdag meldde de NTR ook aan NRC dat Van Nieuwkerk dit jaar niet te zien zal zijn in de Top 2000 quiz en de Top 2000 a gogo. Het is nog niet duidelijk of en in welke vorm de twee programma’s nog op tv komen.

Aanleiding voor de besluiten van Klein en de NTR is de recente berichtgeving over Van Nieuwkerk, die volgens de Volkskrant met „extreme woedeaanvallen” zorgde voor een angstcultuur bij De Wereld Draait Door, het programma dat hij jarenlang presenteerde en leidde. Maandag verbrak Van Nieuwkerk ook zijn banden met omroep BNNVARA.

Willemijn Francissen, mediadirecteur van de NTR, zegt in een verklaring: „Ondanks dat de situatie bij de Top 2000 niet te vergelijken is met die van De Wereld Draait Door heeft het debat dat nu gevoerd wordt naar aanleiding van de publicaties ook impact op het team van de Top 2000 en de uitstraling van het programma.” Welke impact dat is, staat niet in de verklaring. Het besluit zou samen met Van Nieuwkerk zijn genomen.

