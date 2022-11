‘The Menu’: sterrenchef op strafexpeditie tegen de elite

Het koppel Margot en Tyler bezoekt ’s werelds exclusiefste restaurant op het eiland van chef Slowik (Ralph Fiennes): 1.250 dollar per couvert. Ze kennen elkaar nauwelijks: Margot (Anya Taylor-Joy) liet zich op de valreep als gezelschapsdame inhuren door Tyler (Nicholas Hoult), een culinaire groupie. Chef Slowik staat bekend om zijn theatrale gestes: elk menu vertelt een verhaal. Zijn personeel oogt als een sekte en Slowik is vanavond wel heel dwingend en sinister.

The Menu is een noodlotthriller; de afloop suggereert zich al snel, de stemming verschuift soepel van geamuseerd nieuwsgierig via vaag ongemak naar aanzwellende paniek. Bij elke gang draait chef Slowik de duimschroeven aan. Eerst lacht men het nog weg: zo’n talentloze kok die zichzelf door het hoofd schiet is toch zeker een ‘special effect’?

Tot een gast weg wil en de verhoudingen helder worden. Slowik is op strafexpeditie tegen de elite: arrogante bankiers, een verwaten filmster, een lompe rijkaard en een aanmatigende culinaire criticus. Elke dinergast is zorgvuldig geselecteerd.

Constipatie

Tegelijk is het een satire op culinair fetisjisme: op de cultus van de chef en op haute cuisine zo verfijnd dat het louter constipatie oplevert. Voor zijn plezier doet niemand het: de dinergasten willen niet zozeer lekker eten, maar een exclusieve ‘experience’ om over op te scheppen, chef Slowik kookt niet uit liefde maar uit obsessief perfectionisme.

Slowik is zo’n verknipt sadistisch Heer Voldemort-optreden waar Fiennes zijn hand niet voor omdraait: een lust voor het oog. Hij is een wreker van het type Hannibal Lecter en Anton Ego uit Disneys Ratatouille: slechte smaak zit hem eerder dwars dan onrecht.

Alleen de katachtige, messscherpe Anya Taylor-Joy biedt hem partij als Margot. Als ongenode gast past zij niet in het grote plan van deze controlfreak. Slowik wil haar tot een keuze dwingen: baas of bediende?

Heel griezelig of scherp maakt dit de satire The Menu niet, wel vermakelijk en met de suspense van een sterrenmenu. Wat staat er in de volgende gang op tafel? Of wie?

Satire The Menu Regie: Mark Mylod. Met: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult. Lengte: 107 min. ●●●●●

