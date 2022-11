Staking PostNL gaat vrijdag niet door na oordeel rechter

Postbezorgers van PostNL gaan vrijdag niet staken. Dat laat vakbond FNV dinsdagavond weten, nadat de rechtbank in Den Haag diezelfde avond oordeelde dat de staking alleen mocht doorgaan onder strenge voorwaarden. Een kortgedingrechter had besloten dat de bezorging van essentiële post, zoals medische post, rouwpost en braillezendingen niet mocht worden verstoord. De beperking van de rechter zou tot 6 januari gelden.

De postbezorgers willen niet onder die voorwaarden staken, omdat „de impact dan te gering zou zijn”, aldus FNV Post-bestuurder Mariska Exalto. Volgens de NOS bepaalde de rechter dat 90 procent van de medewerkers moet blijven werken om de bezorging van de essentiële post te garanderen. Volgens FNV zijn de voorwaarden die de rechter oplegde niet nodig.

Het was nog niet helemaal zeker of bezorgers van PostNL zouden gaan staken dit weekend, en hoe lang de staking zou duren. De werknemers van het postbedrijf eisen een hoger loon en een lagere werkdruk. De cao-eisen gelden voor zo’n 19.000 werknemers. Vakbond FNV wil ook meer vaste banen voor de bezorgers, in plaats van uitzendbanen.

Voor een staking aankomende vrijdag werd gevreesd vanwege de verwachte drukte op Black Friday, een dag waarop veel (online) winkels kortingen aanbieden. De vakbond zegt te kijken naar de mogelijkheden voor andere acties „die wel voldoen aan het vonnis van de rechtbank”.

In 2018 mocht FNV van de rechter ook geen staking organiseren bij PostNL tijdens de drukke feestdagen.