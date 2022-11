De liefde voor voetbal in Bangladesh houdt verband met het koloniale regime van Groot-Brittannië. Van 1700 tot 1947 was Bangladesh onderdeel van het Britse Rijk. Toen het Argentijnse fenomeen Diego Maradona tijdens de finale het WK in 1986 met twee goals Engeland velde, was de Bengaalse liefde voor Argentinië geboren.

Foto Piyal Adhikary / EPA