Valt er iets positiefs te zeggen over de in het weekeinde afgeronde klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh? Wat veel ontwikkelingslanden betreft wel: er komt, zo is afgesproken, een fonds waaruit klimaatgerelateerde schade kan worden vergoed. Dat is goed nieuws voor landen en gebieden die de gevolgen van klimaatverandering nu al ondervinden, zoals recentelijk nog Pakistan. Het is ook een verlate erkenning dat het vooral westerse, al veel langer geïndustrialiseerde landen zijn die debet zijn aan de te snelle opwarming van de aarde. Arme landen hebben hier amper aan bijgedragen. Zo’n schadefonds, waartegen rijke landen zich decennialang hebben verzet, adresseert die onrechtvaardigheid.

Toch is de uitkomst van de klimaattop vooral een gemiste kans, en dat in de wetenschap dat het aantal kansen snel afneemt. Bij de vorige top, in Glasgow een jaar geleden, werden overheden opgeroepen om dit jaar met concrete plannen te komen om de uitstoot van broeikasgassen versneld te reduceren. Dat is noodzakelijk om de gemiddelde opwarming van de aarde te kunnen beperken tot maximaal 1,5 graad. Nieuwe afspraken bleken in Egypte echter niet haalbaar. De ‘1,5 graad’ is dood, luidt een nu veelgehoorde conclusie.

China, dat van alle landen de meeste broeikasgassen uitstoot, en olieproducerende landen als Saoedi-Arabië, wilden de limiet van 1,5 graad zelfs schrappen. Slechts door grote druk van met name de Europese Unie is dat voorkomen. De vraag is nu hoeveel die papieren werkelijkheid waard zal blijken te zijn. Is er bij de volgende klimaattop over een jaar in Dubai wél animo voor verscherpte reductiedoelstellingen? Dat valt te hopen, maar concrete aanwijzingen zijn er niet. De opwarming bedraagt nu al 1,1 graad, veel tijd om af te wachten is er niet meer.

Een schadefonds gaat deze ronduit zorgelijke dynamiek niet temperen. Wat nodig is zijn snellere, daadwerkelijke emissiereducties. Het beperken van de schade moet voorop staan. Dat betekent een fundamenteel andere houding ten aanzien van fossiele brandstoffen, zoals olie en gas. Schade die niet geleden wordt, hoeft immers ook niet gecompenseerd te worden. Verscherpte reductiedoelstellingen kunnen economisch pijn doen, maar onderzoek heeft ook al vaak aangetoond dat niets doen tot veel hogere kosten leidt.

Ondanks de pijnlijke constatering dat de klimaattop te weinig heeft opgeleverd, is het zonder meer goed dat de top gehouden is. Toppen dwingen tot kleur bekennen. Ze werpen nieuw licht op de posities van landen, en maken het politiek-diplomatieke steekspel rond klimaatverandering zichtbaar. In Sharm-el-Sheikh sprong vooral de positie van China en Saoedi-Arabië eruit. Deze twee landen worden sinds 1992 onder de ontwikkelingslanden geschaard, terwijl ze dat op basis van hun uitstoot al lang niet meer zijn. Deze formele status betekent in principe dat ook zij straks kunnen putten uit het klimaatfonds, terwijl ze er juist aan zouden moeten meebetalen.

Het maakt meteen duidelijk waarom het schadefonds niet de oplossing is. Het is zeker een stap vooruit, maar westerse landen zullen het moeilijk vinden om aan hun burgers uit te leggen waarom andere grote vervuilers niet aan het klimaatfonds bijdragen. Het fonds is zo bezien de opmaat naar nog meer discussie. Gekissebis dat ook nog eens kan gaan afleiden van de essentie: de noodzaak om de uitstoot snel omlaag te brengen. Dat mag niet gebeuren.