Na herhaaldelijke mailtjes van de opticien toch maar langsgegaan voor een periodieke oogkeuring. Met lichte tegenzin, want is dat niet wat overbodig? Ik neem plaats achter de oogmeter en de opticien begint: „Lees maar voor.” Ik zeg vol zelfvertrouwen: „Veertien, zes, elf.” De opticien kijkt me verbijsterd aan: „Mevrouw, dit zijn letters...”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl