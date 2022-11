Ook het Iraanse voetbalteam steunt de demonstraties in Iran

Stijf hielden de elf spelers van het Iraanse voetbalteam maandag in Qatar de lippen op elkaar bij het spelen van het volkslied van hun land in de wedstrijd tegen Engeland. Een veelzeggend protest tegen de hardhandige wijze waarop het Iraanse regime nu al ruim twee maanden probeert de protestbeweging voor meer vrijheid voor vrouwen en burgers in het algemeen de kop in te drukken.

Het protest van de voetballers kwam hard aan in Teheran, juist omdat het volkslied als een soort lakmoesproef geldt voor loyaliteit aan het islamitische bewind. In het lied, dat dateert van na de Islamitische Revolutie van 1979, wordt onder meer gesproken over gelovigen, martelaren en de Imam. De slotregels luiden: „Duurzaam, voortdurend en voor altijd, de Islamitische Republiek Iran!”

Om geen misverstand te laten bestaan over hun opstelling had de aanvoerder van het Iraanse nationale team Ehsan Hajsafi de dag voor de wedstrijd nadrukkelijk over de betogers verklaard: „We staan aan hun kant en steunen hen.”

Iran zette al vijftienduizend betogers in de cel en deelde handvol doodvonnissen uit

Bij niet alle spelers kwam dat solidariteitsbesef even spontaan opborrelen. Vrijdag nog had Alireza Jahanbakhsh, die voor Feyenoord uitkomt, vragen van journalisten naar steun aan demonstrerende vrouwen in Iran afgewimpeld als een misplaatste poging om zijn team uit de concentratie te halen. Veel Iraniërs die achter de protesten staan vreesden daarom dat het nationale team zich – zoals wel vaker in het verleden – als een uithangbord van het bewind van de ayatollahs zou laten gebruiken.

Ook de regering was daarvan uitgegaan. Afgelopen zaterdag nog organiseerde het stadsbestuur van Teheran een groot vuurwerk ter gelegenheid van het aanstaande WK. Voetbal is ook in Iran de populairste sport. „Laat onze vlag hoog wapperen”, schreef Ali-Akbar Raefipour, een bekende Iraniër die vaak optreedt als propagandist van het regime, op Instagram.

Geen gejuich bij doelpunten

Maar het regime handelde eigenlijk tegen beter weten in. Bij een oefenwedstrijd tegen Senegal in Oostenrijk een paar maanden geleden hadden de spelers ook al hun mond gehouden tijdens de volksliederen. Bovendien circuleerden er al berichten dat sommige voetballers hadden afgesproken niet meer voor een Iraans doelpunt te juichen. Bij de twee tegentreffers die Iran maandag wist te maken tegen de Engelsen (die er zes maakten) werd inderdaad niet gejuicht.

Zo is het wereldkampioenschap in Qatar, waar ook veel Iraanse ballingen rondlopen die fel tegen het regime zijn, uitgegroeid tot een nieuw strijdperk tussen het regime en de protestbeweging. Ook in Iran zelf gaan de protesten intussen volop door en worden de confrontaties met de dag grimmiger.

Vorige week donderdag, zo bleek uit videobeelden die de volgende dag werden gedeeld op sociale media, werd zelfs het geboortehuis van ayatollah Ruhollah Khomeiny, de grondlegger van de Islamitische Republiek, door betogers in brand gestoken. Het regime haastte zich vervolgens te zeggen dat het niet waar was. De waarheid viel niet direct te achterhalen. Zo’n daad geldt in het islamitische Iran als pure heiligschennis en zou nog maar een paar maanden geleden hoe dan ook ondenkbaar zijn geweest.

Het hardst zijn de botsingen in het Koerdische noordwesten van Iran, waar de onrust half september ook begon bij de begrafenis in de plaats Saqez van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf tijdens een bezoek aan Teheran kort na haar arrestatie door de zedenpolitie. Ze zou haar hoofddoek niet op de voorgeschreven wijze hebben gedragen. De protesten onder de leus ‘Vrouw, leven, vrijheid’ sloegen vervolgens over naar het hele land.

56 doden in Koerdische gebieden

Afgelopen weekeinde grepen eenheden van de Revolutionaire Garde keihard in bij protesten in de Koerdische provinciestad Mahabad. Zaterdag zouden de demonstranten barricades op straten hebben opgeworpen en zich zelfs van een deel van de stad meester hebben gemaakt. In zulke gevallen, wanneer het lokale overheidsgezag in gevaar begint te komen, doet het regime wel vaker een beroep op de Revolutionaire Garde, die dan de orde met harde hand herstelt. In Mahabad zouden daarbij elf doden zijn gevallen. Daarmee kwam het totaal aantal doden in de Koerdische gebieden in een week tijd uit op 56, volgens de in Noorwegen gevestigde organisatie Iran Human Rights.

Steeds meer bekende Iraniërs spreken publiekelijk hun steun uit voor de protestbeweging. Het regime reageert daarop meestal getergd. Zondag werden twee bekende actrices opgepakt, Hengameh Ghaziani en Katayoun Riahi, omdat ze hun hoofddoeken hadden verwijderd en hadden deelgenomen aan de protesten. „Hoeveel kinderen, tieners en jonge mensen hebben jullie gedood? Is het nog niet genoeg met het bloedvergieten”, vroeg Ghaziani op Instagram. „Ik haat jullie en jullie historische reputatie.”

In totaal zijn er al negentien kunstenaars opgepakt, onder wie ook enkele filmregisseurs. Net als de voetballers van het nationale team staan ook andere bekende Iraniërs steeds meer onder druk om kleur te bekennen, nu de protesten langer dan verwacht aanhouden en de autoriteiten er maar niet in slagen ze de kop in te drukken.

Minder geweld dan in 2019

Hoe de Iraanse regering de rust verder denkt te herstellen, blijft in nevelen gehuld. Verschillende keren heeft ze met harde repressie gedreigd en op veel plaatsen heeft ze daar ook haar toevlucht toe genomen. Zo’n vijftienduizend betogers zitten al in de gevangenis en een handvol doodvonnissen is al uitgedeeld. Het totale dodental is volgens Iran Human Rights inmiddels opgelopen tot 378. Maar zo hard als in 2019, toen de Revolutionaire Garde in enkele dagen vele honderden mensen doodde, is het nog niet gegaan. De optie van meer geweld lijkt het regime nog achter de hand te houden.

Wat de Iraanse voetballers nu staat te wachten, is evenmin duidelijk. Een deel van de spelers speelt bij buitenlandse clubs en hoeft daarom misschien minder vergeldingsmaatregelen te vrezen. Maar of ze zich het vuur erg uit de sloffen zullen lopen tot meerdere glorie van de islamitische theocratie in de resterende wedstrijden – de laatste wedstrijd is uitgerekend tegen de Verenigde Staten, de gezworen vijand van de ayatollahs – valt te betwijfelen.

