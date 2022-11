Ombudsman: aantal klachten gedupeerden gaswinning toegenomen

Het aantal klachten van burgers in het Groningse gaswinningsgebied is ondanks aanpassingen aan het overheidsbeleid in het afgelopen jaar toegenomen, niet afgenomen. Dat concludeert Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen dinsdag in een rapport. In heel 2021 ontving de ombudsman 236 klachten, tussen januari en juli van dit jaar waren dat er 386. De afhandeling van aardbevingsschade is één van de belangrijkste onderwerpen.

Het contact met het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) ervaren veel burgers als „te formeel en weinig flexibel” en de beoordeling van de schade vinden ze vaak onrechtvaardig – buren met grofweg dezelfde schade krijgen bijvoorbeeld een hogere vergoeding. De hulp bij versterking van huizen gaat volgens burgers niet snel genoeg en er wordt slecht over gecommuniceerd. Veel klachten gaan verder over de toegankelijkheid van verschillende subsidieregelingen die voor Groningse gedupeerden zijn opgezet, voor onder meer de verduurzaming van huizen.

De ombudsman noemt de toename van het aantal klachten „teleurstellend”. „Ondanks goede bedoelingen van de overheid gaat het niet goed. Dit is niet meer uitlegbaar aan alle mensen die al jaren in de zorgen leven”, schrijft Van Zutphen. „De overheid moet werk maken van haar beloftes.” In het rapport van vorig jaar concludeerde de ombudsman al dat de zes aanbevelingen die hij in 2017 deed om de relatie tussen de overheid en bewoners in Groningen te herstellen, nog nauwelijks ter harte waren genomen.