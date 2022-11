Nederlandse kinderserie Kabam! wint internationale Emmy

De Nederlandse kinderserie Kabam! heeft in de nacht van maandag op dinsdag een internationale Emmy Award gewonnen, de prijs die wordt uitgereikt aan de beste tv-programma’s die buiten de Verenigde Staten zijn gemaakt. In New York won de KRO-NCRV-serie in de categorie Kids: Live-Action. Kabam! werd geregisseerd door Elisabeth Hesemans en geschreven door Floor Paul en Lilian Sijbesma.

De kleuterdramaserie gaat over herkenbare kinderangsten. In elke van de tien afleveringen staat één kind uit een groep drie-klas centraal, dat bang is voor bijvoorbeeld honden of het gat waar je doorheen moeten zwemmen op zwemles. Samen met hun meester Mo, gespeeld door Idriss Nabil, bedenken ze steeds een oplossing voor hun probleem. Op het Nederlandse Cinekid-festival won het programma vorig jaar al in de categorie Beste Nederlandse Serie.

In 1993 won de Nederlandse televisieserie Het Zakmes een internationale Emmy-prijs. De Nederlandse acteurs Pierre Bokma (2007), Maarten Heijmans (2015), Maryam Hassouni (2006) en Bianca Krijsman (2014) kregen eerder Emmy Awards. In 2008 verzilverde Peter R. de Vries zijn nominatie voor zijn reportage over de verdwijning van Natalee Holloway. Vorig jaar wonnen twee Nederlandse documentaires prijzen: Dance or Die in de categorie Arts Programming, en Bellingcat - Truth In A Post-Truth World in de categorie Documentary.