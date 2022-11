Leprabacil helpt bij regeneratie lever

Bacteriën die lepra veroorzaken kunnen mogelijk helpen met de regeneratie van gezonde levers, schrijven Schotse wetenschappers in het vakblad Cell Reports Medicine. Ze ontdekten dat gordeldieren met lepra een grotere lever hebben dan gordeldieren zonder lepra, zonder dat er in die levers sprake is van bijvoorbeeld littekenvorming of tumorgroei. Maar voordat de leprabacteriën eventueel voor regeneratie van menselijke levers zouden kunnen zorgen, is er nog veel aanvullend onderzoek nodig.

Lepra is een infectieziekte die bij mensen ernstige gevolgen kan hebben. Onbehandeld kan de ziekte bij een deel van de patiënten ernstige misvormingen aan gezicht en ledematen veroorzaken en kan het ook de zenuwen aantasten. De boosdoener is de bacterie Mycobacterium leprae. Ook andere dieren zijn vatbaar, waaronder het negenbandig gordeldier Dasypus novemcinctus uit Zuid- en Midden-Amerika. Het gordeldier ontwikkelt na een besmetting eveneens huid- en zenuwaandoeningen.

Levers zijn van alle menselijke organen het meest geschikt voor regeneratie. Dat maakt orgaandonatie relatief makkelijk; de donor staat een deel van zijn of haar lever af, waarna het resterende deel binnen enkele weken weer aangroeit tot een volledig orgaan.

Maar de pech is dat bij mensen met een leveraandoening die regeneratie niet zo vanzelfsprekend verloopt: vaak ontstaat er inwendig littekenweefsel (zoals bij levercirrose) of tumorgroei. En als een lever zichzelf heel vaak moet herstellen, dan stopt het proces op den duur en is er geen andere optie meer mogelijk dan transplantatie.

Om die reden zijn de Schotse onderzoekers nu extra geïnteresseerd in de leververgroting van geïnfecteerde gordeldieren, waarbij de lever tot wel vier keer zo zwaar is als gewoonlijk (290 in plaats van 70 gram) én gezond functioneert. Regeneratiebioloog Anura Rambukkana, een van de auteurs, kwam het fenomeen op het spoor doordat hij in 2013 zag hoe leprabacteriën in staat zijn om de plasticiteit en regeneratieve eigenschappen van zogeheten Schwanncellen ‘te kapen’. Die cellen bevinden zich rond zenuwcellen, maar worden door Mycobacterium leprae gedeeltelijk geherprogrammeerd zodat ze zich als stamcellen gaan gedragen. En juist stamcellen kunnen uitgroeien tot organen. Dat onderzoek werd gedaan in petrischaaltjes, met cellen van muizen.

„De ontdekking hield me in de jaren erna af en toe uit mijn slaap”, laat Rambukkana – die zijn onderzoek aan leprabacteriën ooit als student in Amsterdam begon – per e-mail weten. „En op een nacht dacht ik: in Louisiana worden er al decennialang leprabacteriën gekweekt in gordeldierlevers, voor onderzoeksdoeleinden. Zou er niet iets aan die levers te zien zijn? Dus ik belde een bevriende onderzoeker daar op en vroeg langs mijn neus weg of hem wel eens iets bijzonders opviel aan de gordeldieren. En toen begon hij uit zichzelf over die vergrote levers! Dat sterkte mijn vermoeden dat we de ‘biologische alchemie’ die we in de petrischaaltjes zagen wellicht ook bij levende dieren zouden kunnen zien.”

Zodoende begonnen Rambukkana en zijn collega’s met het huidige onderzoek. Daarvoor infecteerden ze 45 gordeldieren en gebruikten er 12 als controlegroep. Onder invloed van de leprabacteriën gingen ook de hepatocyten, speciale levercellen, zich als een soort stamcellen gedragen. Dat zorgde ervoor dat de levers van geïnfecteerde gordeldieren vergroot werden, maar wel alle vitale functies behielden. Bovendien werden genen die samenhangen met veroudering onderdrukt, terwijl genen die samenhangen met groei waren geactiveerd.

Welke nuttige toepassingen de ontdekking precies kan hebben voor de geneeskunde, moet nog verder worden onderzocht. „Als we kunnen achterhalen hoe de bacteriën de lever kunnen herprogrammeren en regeneren, dan kunnen we die methode wellicht ook gaan toepassen bij mensen”, zegt Rambukkana. „Maar zover zijn we nu nog niet.”

