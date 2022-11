Kosovo stelt boetes aan Serviërs twee etmalen uit

Kosovo wacht nog 48 uur met de invoering van boetes voor Servische inwoners van Kosovo die met Servische nummerborden in het land rijden. Dat schrijft de Kosovaarse president Albin Kurti dinsdag op Twitter. Hij gaat mee in het verzoek van de Amerikaanse ambassadeur in zijn land om opnieuw een diplomatieke oplossing te zoeken in het conflict met Servië.

Kosovo heeft de Servische minderheid, van wie de auto’s vaak in Servië geregistreerd zijn, verplicht hun oude nummerbord te vervangen, en staat op het punt die verplichting met boetes te handhaven. Servië, dat tien jaar geleden eenzelfde maatregel tegen Kosovaarse nummerborden nam en Kosovo niet als land erkent, verzette zich daartegen. De nummerbordregel is al twee jaar het middelpunt van nieuwe spanningen tussen de twee landen.

Maandag liepen onderhandelingen onder begeleiding van de EU en de Verenigde Staten vast. EU-buitenlandchef Josep Borrell waarschuwde na afloop van de gesprekken voor „escalatie en geweld”. „Ik denk dat er aan beide kanten verantwoordelijkheid ligt voor het mislukken van de gesprekken.”

