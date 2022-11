Als stemacteur ben ik al twintig jaar actief in de reclamewereld. Ik heb mijn stem geleend aan onder meer Jumbo, Delta Lloyd en Praxis. De laatste jaren ben ik selectiever geworden in de merken waar ik me aan wil verbinden. Want behalve dat ik reclames inspreek, maak ik me ook zorgen over de toekomst van mijn dochters van vier en zeven.

Sieger Sloot is acteur, voice-over en klimaatactivist. Dit is de bewerking van een tekst die hij op 8 november uitsprak bij de uitreiking van de Effie Awards.

Ik vind dat de politiek te weinig haast maakt met het klimaatbeleid. Daarom voer ik actie, zoals begin deze maand op Schiphol. Met een paar honderd anderen hebben we privéjets aan de grond gehouden, omdat we denken dat het goed is als er minder gevlogen gaat worden.

Naast mijn reclamewerk ben ik acteur. Voor een rol in een televisieserie vloog ik drie jaar geleden naar Spanje. Op sociale media wordt me inconsequent gedrag verweten, omdat ik demonstreer tegen luchtvaartvervuiling, terwijl ik zelf in een vliegtuig heb gezeten. Dat klopt. Ik ben inconsequent. En verre van perfect. Maar dat heeft me er niet van weerhouden om te besluiten iets te doen.

Reclamemakers zijn erin gespecialiseerd om ons ervan te overtuigen dat het leven incompleet is, zolang we niet een product of dienst aanschaffen waarvan we een dag eerder nog geen benul hadden dat we het nodig hadden. En daarin zijn ze buitengewoon bedreven. Een jaar geleden is het verbod op gokreclames in ons land opgeheven. Sindsdien is het aantal gokverslaafden dat zich heeft gemeld bij verslavingsklinieken verdubbeld. Het gaat vooral om de groep van 18 tot 35 jaar, met schulden van tienduizenden euro’s.

Hoe heter hoe beter

Ook voor reclames voor de fossiele industrie wordt de sector geen strobreed in de weg gelegd. Dat resulteerde dit jaar onder meer in de bespottelijke KLM-slogan ‘Be a hero, fly CO 2 -zero’ en de cynische campagne ‘Hoe heter, hoe beter!’ voor vliegmaatschappij Corendon. Reclamebureau Edelman maakte het nog bonter, door Shell te prijzen als ‘de aanjager van de energietransitie’, terwijl het bedrijf 90 procent van zijn geld steekt in het oppompen van olie. Deze laatste campagne werd terecht teruggefloten door de Reclame Code Commissie. Toch weten reclamebureaus over het algemeen zeer behendig vervuilende bedrijven te greenwashen, door ze te voorzien van een duurzaam imago.

Na de actie op Schiphol werd ik ’s avonds vrijgelaten uit de cel. Toen ik thuiskwam was mijn oudste dochter nog wakker. Ze wilde weten of ik een boef was. Ik vertelde haar dat ik iets goeds wilde doen. „Maar je komt toch alleen in de gevangenis als je iets verkeerd hebt gedaan”, antwoordde ze. Ik heb haar proberen uit te leggen dat het goed is om af en toe te kijken of de regels die we samen hebben opgesteld nog wel kloppen. Mocht dat niet zo zijn, is het verstandig om iets nieuws af te spreken. Ze keek me een tijdje zwijgend aan en stelde voor om voortaan na het tandenpoetsen nog een chocolaatje te eten.

Het is tijd voor nieuwe afspraken, voor nieuwe regels. Als het de overheid niet lukt, kom dan zelf in actie

Het is tijd voor nieuwe afspraken. Voor nieuwe regels. En als het de overheid niet lukt om hierin het voortouw te nemen, dan ontslaat dat ons niet van de verantwoordelijkheid om zelf in actie te komen. Het is beschamend dat de reclamesector zich nog steeds laat inhuren voor het greenwashen van de fossiele industrie. En het is buitengewoon pijnlijk dat een jonge generatie creatief talent wordt ingezet om de planeet onleefbaar te maken, in plaats van vooruit te helpen.

Gelukkig is een koerswijziging eenvoudig te realiseren, door een convenant op te stellen waarin de Nederlandse creatieve bureaus met elkaar afspreken: we doen het niet meer. Campagnes voor kolen-, olie- en gasbedrijven, vliegreizen en brandstofauto’s: we kappen ermee. Als reclamemakers – of all people – verklaren ‘genoeg is genoeg’, dan zal die boodschap ongetwijfeld de wereld overgaan. Het statement zal meer impact hebben dan menig campagne van een milieuorganisatie. En hoe het persbericht effectief wereldkundig te maken, daar hoeft geen externe partij voor te worden ingehuurd.

Niet consequent

Er zal wel een klein offer moeten worden gebracht. De omzet zal tijdelijk afnemen. Maar het verbod op tabaksreclame heeft de sector ook geen moment doen wankelen. Gezien het succes van de bedrijfstak zal niemand bij de voedselbank eindigen. Een winter niet skiën, het nieuwe kookeiland een jaartje uitstellen, het bedrijfsuitje verplaatsen van Cannes naar Antwerpen: het leed valt te overzien.

Geen Nederlandse reclamemaker laat zich inhuren om wapens aan de man te brengen. Begrijpelijk, want geen weldenkend mens wil iets verkopen waarmee je een ander mens de dood in jaagt. De Wereldgezondheidsorganisatie rekende voor dat als we de huidige CO 2 -uitstoot niet beperken, er over twintig jaar honderdvijftigmiljoen mensen onnodig dood zijn gegaan als gevolg van klimaatopwarming.

Ik roep de creatieve sector niet op om consequent te worden. Of heilig. Maar wel om iets te doen. Stop met het verkopen van dat wat velen fataal kan worden. Stop met reclame maken voor de fossiele industrie. En teken dat convenant.