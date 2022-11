Kabinet gaat grote stikstofuitstoters actief benaderen om te stoppen of te verduurzamen

Het kabinet gaat twee- tot drieduizend (boeren)bedrijven die veel stikstof uitstoten benaderen om te stoppen, hun bedrijf te verplaatsen of hun uitstoot door innovatie fors terug te brengen. Dit bevestigen bronnen aan NRC. Het plan zou aanstaande worden vrijdag gepresenteerd.

Vanaf april wil het kabinet wil de boeren overhalen door ze te compenseren via een speciale uitkoopregeling, met vergoedingen die kunnen oplopen tot mogelijk 120 procent van hun bedrijfswaarde. Het gaat hierbij om een eenmalig aanbod, dat in de toekomst niet beter zal worden. Johan Remkes adviseerde afgelopen zomer de uitstoot van vijfhonderd tot zeshonderd ‘piekbelasters’ van de stikstofuitstoot binnen een jaar aan te pakken.

Het kabinet is niet alleen van plan de bedrijven uit te kopen, ook verregaande verduurzaming is een mogelijkheid, of een verplaatsing van het bedrijf naar een locatie die niet in de buurt is van kwetsbare natuur. Als deze regeling te weinig uitstootbesparing oplevert, zal het kabinet vanaf 2024 bij de groep van grote uitstoters dwang toepassen. Hoe dit eruit komt te zien is nog niet bekend. Eind 2023 wordt de balans opgemaakt van de nieuwe regeling.

