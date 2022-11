D66 en Denk komen nog vóór de Kerst met een voorstel om discriminatie van huurders tegen te gaan. Het wordt een amendement op de ‘Wet goed verhuurderschap’. Faissal Boulakjar (D66) en Stephan van Baarle (Denk) hebben het samen bedacht, in het hoekje naast de personeelsingang waar de rokers van de Tweede Kamer bij elkaar staan.

Caroline van der Plas van BBB is het ermee eens dat Rutte IV namens de kabinetten uit het verleden excuus zou moeten aanbieden voor de slavernij. En ja, zegt ze op een dinsdagmiddag, dat komt doordat ze het daar bij de personeelsingang lang over heeft gehad met Sylvana Simons van BIJ1.

De Tweede Kamerleden en medewerkers zitten sinds vorig jaar september in hun tijdelijke gebouw aan de Bezuidenhoutseweg, ‘B67’, en door de verwarrende, brutalistische bouwstijl kun je hen nog steeds weleens uit de lift zien stappen en de verkeerde kant op lopen. Daar klagen ze nooit over. Wat ik wel vaak hoor: „We komen elkaar hier nauwelijks tegen.” De twintig fracties zijn verdeeld over de zij-armen van zeven verdiepingen. Ex-CDA’er Pieter Omtzigt zit op de gang bij Volt en het kan toeval zijn: met Laurens Dassen werkt hij veel samen. Maar verder: als een Kamerlid rondloopt op de gang van een andere partij, valt het op.

In de rokershoek is het helemaal anders. Daar komen zo’n tien Kamerleden, uit negen fracties. In de coronatijd vertelden ze elkaar over onderzoeken waaruit bleek dat rokers minder snel besmet raken. „Er zou een laagje om je longen zitten dat je beschermt”, zegt Van der Plas. „Maar wij geloven dat niet hoor.” Wij. Van Baarle heeft het over „ons vaste kluppie”. Ze zien elkaar soms een paar keer per dag, ook als het regent. Dicht tegen het gebouw aan sta je droog.

Ze praten over politiek, en over zichzelf, hun familie. „Als je elkaar beter leert kennen”, zegt Van Baarle, „beoordeel je een voorstel van iemand soms anders. Dan weet je hoe die in het leven staat, wat-ie belangrijk vindt.” In een debat noemde Van der Plas Faissal Boulakjar een keer „mijn favoriete D66’er”. „Dat zou ze nooit hebben gedaan”, zegt Boulakjar, „als we hier buiten niet van die leuke gesprekken zouden hebben.” Zo goed liggen hun partijen elkaar niet, D66 wil de veestapel halveren. Boulakjar zegt dat het past bij hem en zijn „Brabantse karakter” om „verbindend met elkaar om te gaan”. Hij denkt dat het helpt tegen de polarisatie.

Van Baarle rookt nu e-sigaretten, hij wil stoppen. Boulakjar kreeg van hem een pakje vapes, hij doet mee. Net als Tunahan Kuzu van Denk en Jasper van Dijk van de SP. „Ik denk”, zegt Van Baarle, „dat ik nog weleens naar buiten zal gaan voor de gezelligheid, en de frisse lucht.” Boulakjar is van plan om af en toe met koffie en koekjes een andere gang op te lopen. „Al weet je niet of collega’s het druk hebben. Misschien stoor ik wel.”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.