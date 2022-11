Hof: man krijgt korting op verkeersboete vanwege schending hoorplicht OM

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een man die in oktober 2019 een verkeersboete kreeg dinsdag een korting van 25 procent toegekend, omdat het Openbaar Ministerie de man onvoldoende kans heeft geboden bezwaar te maken. Hoewel hij volgens de rechter inderdaad door rood reed, hoeft hij in plaats van 240 euro nog maar 180 euro te betalen. Het hof erkent daarmee voor het eerst dat de hoorplicht structureel geschonden wordt en dat er geen zicht is op een oplossing van het probleem. De uitspraak schept een precedent voor andere zaken over hoorplichtschending.

Burgers die het niet eens zijn met hun bekeuring kunnen schriftelijk in beroep gaan. Tijdens die procedure is de officier van justitie in principe verplicht om burgers de mogelijkheid van een hoorzitting voor te leggen, zodat ze zich mondeling kunnen verdedigen. Vorig jaar werden er volgens het OM meer dan 8 miljoen boetes opgelegd, waartegen in 336.000 gevallen beroep werd aangetekend. In slechts 34.000 gevallen leidde dat tot een hoorzitting.

Jurist Indy Rissema vroeg via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) interne beleidsdocumenten aan van het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), dat beroepen tegen verkeersboetes behandelt. NRC publiceerde afgelopen zomer over die documenten. Het CVOM erkende in een memo van 2021 dat „in een groot aantal zaken onrechtmatig wordt gehandeld” door burgers niet de kans te geven zich te verdedigen in een hoorzitting. Sinds 2017 staat de mogelijkheid tot beroep in een hoorzitting niet meer in de boetebrief, om het aantal te beperken.

Correctie (22 november 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Indy Rissema een advocaat is. Dat klopt niet, hij is jurist. Dat is hierboven aangepast.

