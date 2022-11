Het ‘duurzame bedrijventerrein’ draait op noodaggregaten

Hendrik Visser houdt stil op de stoep voor een zwart gebouw. Hij staat voor de state of the art-showroom van een leverancier van Italiaanse designinterieurs. Het gebouw, dit najaar opgeleverd, is opgetrokken uit hout, glas en staal en voorzien van 139 zonnepanelen op het dak. Duurzaam, circulair, CO 2 -neutraal. Helemaal van nu.

Alhoewel? Visser, projectleider van het nieuwe Zaandamse bedrijventerrein HoogTij, wijst naar een kast op vier pootjes op een veldje erachter: dat is de bouwstroom voor de aannemer. „Had allang weg moeten zijn, maar in samenspraak is besloten de aansluiting te verlengen.” Wijzend naar een container op de parkeerplaats: „Daarin zitten een accu en een dieselaggregaat.”

Zonder al die noodgrepen zou dit bedrijf, DecoLegno, niet verzekerd zijn van stroom. „Houtje-touwtje”, geeft Visser toe. Maar aan deze kant van het terrein zitten tenminste nog de kleinere ondernemers. Met kunst- en vliegwerk krijgen ze hier nog nét genoeg stroom. Turend naar de enorme bedrijfshallen verderop: „Daar zit het échte probleem.”

„Klaar voor de toekomst”, luidt de slogan van HoogTij, een bedrijvenpark van honderd hectare langs het Noordzeekanaal tussen Zaandam en de voormalige afvalberg Nauerna, nu omgeturnd tot park. Je vindt op HoogTij onder meer groothandels in meubels en armaturen, een gevangenis, een sorteercentrum van PostNL, een logistiek dienstverlener en een perceel waar de kratten pils staan opgestapeld tot zeven meter hoog – het retourmagazijn van Albert Heijn. En al ligt een deel van het bedrijventerrein nog braak, vrijwel alle kavels zijn verkocht.

Wachtlijst

HoogTij is volgens de eigen website gunstig gelegen en geheel duurzaam. Aan de overkant van het water vind je de ‘natte bulk’ van de Amsterdamse haven: opslagtanks met benzine, diesel, kerosine, lpg. Maar daar wil dit bedrijventerrein niets van weten. HoogTij is aangelegd zonder gasaansluiting. „Hier profiteert uw bedrijf van de energietransitie. (...) En van de ambities voor verduurzaming en een circulair bedrijfsleven.”

Alleen: dan moet die transitie wel kúnnen. HoogTij kampt met een acuut stroomprobleem: zo’n tien bedrijven staan op de wachtlijst voor een aansluiting. Ze willen zich vestigen maar wachten af, bouwen al, of hun pand is net opgeleverd. En allemaal hebben ze van netbeheerder Liander te horen gekregen dat een stroomaansluiting er vanwege capaciteitstekorten voorlopig niet in zit. 2026 op zijn vroegst. Misschien 2027, 2028.

HoogTij is geen uitzondering. Kijk op de capaciteitskaart van Netbeheer Nederland en driekwart van het land kleurt geel (dreigende schaarste), oranje (structurele schaarste) of rood (nieuwe aanvragen voor stroom worden niet gehonoreerd). De energiebedrijven trekken al langer aan de bel, want het net zit tjokvol en uitbreiding kost vele jaren vanwege vergunningstrajecten en gebrek aan technisch personeel. Voor woonwijken vallen de gevolgen nog mee: particulieren hebben niet zoveel stroom nodig. Maar bedrijven, zeker industriële, zijn stroomvreters. En zesduizend ondernemingen, van Leeuwarden tot Maastricht, worstelen op dit moment met de gevolgen van het capaciteitstekort.

De stikstofcrisis hadden ze zien aankomen. Maar deze?

„Veel bedrijven hebben een grootzakelijke aansluiting nodig.” Hendrik Visser zet de pas er weer in. „Heel HoogTij wordt gevoed door één stroomkabel vanuit de binnenstad van Zaandam. Die kabel wordt hier via tussengelegen stations op de juiste spanning gebracht. Steeds fijnmaziger.”

Hendrik Visser is projectleider van HoogTij. Foto’s Simon Lenskens

Zorgenkindje

Hendrik Visser, nu zeven jaar projectleider van HoogTij, is inmiddels aardig op de hoogte van de bekabeling. Eerlijk? Tot een paar jaar geleden had-ie geen idéé. HoogTij is in ontwikkeling sinds 2000 en altijd waren er genoeg andere zaken om je druk over te maken. Jarenlang was dit het zorgenkindje van de ontwikkelaars, waaronder gemeente Zaanstad en Port of Amsterdam. De economie haperde en nieuwe bedrijven werden met de rode loper ontvangen. Het tij keerde door de hoogconjunctuur en omdat woningbouw steeds meer bedrijven uit de binnensteden verdreef naar plekken als deze. Daarna kon Visser de grond hier wel dríé keer uitverkopen, maar was hij weer druk met stikstof – HoogTij ligt vlak bij beschermd Natura 2000-gebied.

Stroom? Dat was altijd een vanzelfsprekendheid. Totdat het geen vanzelfsprekendheid meer was. De eerste signalen – dreigend capaciteitstekort – kreeg Visser zo’n twee jaar geleden, van Liander. Maar het duurde even voordat indaalde wat de gevolgen werkelijk zouden zijn. „Je denkt eerst: dit kan niet wáár zijn. Dit is Nederland! Je raakt geagiteerd, je gaat in gesprek, op zoek naar oplossingen. En toen pas, met het definitieve bericht van Liander, kwam het besef: dit is echt een probleem.”

Duizenden zonnepanelen

Die 50kV-stroomkabel vanuit Zaandam is een oudje. Aangelegd twintig jaar geleden, andere tijd. Wie had toen kunnen bedenken dat dit bedrijventerrein nu zo veel stroom zou verbruiken? De economie draait op volle toeren en duurzaamheid is hot. Een betere wereld. All-electric, dus. Al helemaal nu sinds de oorlog in Oekraïne niemand meer afhankelijk wil zijn van een grillige gasleverancier ver weg.

Bedrijven investeren in groene waterstof, powerboosters, zonnepanelen. Zonnepanelen? Een paar jaar terug moest Hendrik Visser nog de grootste moeite doen om nieuwelingen op HoogTij ervan te overtuigen. En nu? De daken liggen vol. Duizenden panelen. Stroom die ook wordt teruggeleverd. Via die ene kabel naar Zaandam. Die al vol is. Terwijl PostNL liefst al z’n busjes elektrisch wil laten rijden en de grootste kavels nog bebouwd moeten worden!

Maak ’m dikker, zou je denken. Of leg er eentje bij. Maar dat gaat niet zomaar. Dan moet je boren of een sleuf maken in de grond. Helemaal tot aan het hoogspanningsstation van Tennet in Oostzaan, elf kilometer verderop. Door water, wegen, woonwijken, bedrijven. En iedereen op de route moet toestemming geven. Of ze gaan in bezwaar. En daarna weer in beroep.

Leg dit allemaal maar uit aan een multinational die z’n vestiging op HoogTij al jaren voorbereidt

Leg dit allemaal maar eens uit aan een multinational die z’n vestiging op HoogTij al jaren in voorbereiding heeft. Vergunningen, maquette, personeel: alles rond. En dan een belletje van een projectleider van het bedrijventerrein: sorry, geen stroom. Hendrik Visser, inmiddels aangekomen bij de grotere kavels, slaakt een zucht. Ja, furieus zijn ze. Logisch. „Jullie willen ons toch graag hebben? Dit is toch geen derdewereldland?”

Fiege is zo’n bedrijf. Een logistiek dienstverlener uit Duitsland die 43.000 vierkante meter aan magazijnruimte op HoogTij had gepland. Stroom is nodig voor de dockdeuren, het opladen van de heftrucks en het conditioneren van de binnentemperatuur in het magazijn. De bedrijfshal is deze zomer opgeleverd en al mikt Fiege op duurzame bedrijfsvoering, met warmtepompen, zonnepanelen en ledverlichting die uitschakelt als er vijf minuten niemand is – ook dan heb je stroom nodig.

Equans, een technisch dienstverlener, begeleidt andere bedrijven nota bene in de energietransitie. Een kantoor in Zaandam moest verkassen wegens woningbouw en op HoogTij is de bouw nu halverwege. In december hoorde dit bedrijf dat een aansluiting op het stroomnet er voorlopig niet in zit. Het kwam ook voor hen, zeggen de projectmanagers, als een „totale verrassing”. Het bedrijf heeft in de piek 1 megawatt aan stroom nodig. Valt mee, voor een bedrijf. Maar het is alsnog het equivalent van duizend huishoudens.

Bunge Loders Croklaan, pas écht een reus. Internationale plantaardige olieproducent die z’n fabrieken in Rotterdam en Wormerveer wil samenvoegen op HoogTij. Heeft 30 megawatt aan stroom nodig voor de raffinage van oliën voor de levensmiddelenindustrie. Croissantjes, chocolade. Die olie moet worden opgewarmd tot 280 graden. Het bedrijf heeft duurzame ambities – windenergie, zonne-energie, groene waterstof – en HoogTij leek daarvoor de aangewezen plek. Maar ja, toen bleek: geen stroom. En geen aardgas. „Dus ja”, zegt Alex van Dusseldorp, projectleider bij het bedrijf, „dan kun je eigenlijk… helemaal niks.”

Van Dusseldorp begeleidt de nieuwbouw, een project van honderden miljoenen euro’s, en moest wel even slikken. Een hele checklist had hij van tevoren opgesteld. Hoe zit het met de bereikbaarheid? Riool? Internet? Personeel? Juist ‘stroom’ dacht-ie even af te vinken. Hij vroeg op de website van Liander om een aansluiting voor 30 megawatt en kreeg, plóp, het bericht ‘aansluiting goedgekeurd’. „Dus ik dacht: oké, fijn. Maar toen een nieuw bericht: ‘Levering: nul’.”

De stress sloeg toe, want het moederbedrijf in Amerika hing al aan de lijn: ‘Alex, lukt het nou nog met die stroom?’ Hij heeft de aanschaf van dieselgeneratoren overwogen – „hadden we vier gestapelde zeecontainers voor de deur gehad” – en hij schakelde een energiespecialist in, die met de auto alle transformatorstations in de buurt langsging op zoek naar een vrije schakel. En na „veel lobbywerk”, tot aan de commissaris van de koning toe, vond hij een oplossing: Bunge Loders Croklaan laat nu een tijdelijke stroomkabel vanuit Beverwijk aanleggen voor 10 megawatt. Die andere 20 megawatt zal voorlopig – tot de aansluiting hopelijk in 2027 is voltooid – worden opgewekt met gasboilers. Een investering van vele miljoenen.

De showroom van DecoLegno werd deze zomer opgeleverd maar is niet aangesloten op het stroomnet. Foto’s Simon Lenskens

Investeringen uit eigen zak

Dus toch gas. Op een duurzaam bedrijventerrein. Ook Fiege ontkwam niet aan een gasturbine. En Equans kon nog wat stroomcapaciteit ‘meenemen’ vanuit Zaandam, slaat energie uit zonnepanelen en het net op in haar eigen PowerBooster-oplossing (een kostbare accu), en heeft bij nood een dieselaggregaat achter de hand.

Het zijn allemaal investeringen uit eigen zak, want de energieleveranciers beroepen zich op overmacht. Guido Hofman, financieel directeur van DecoLegno, die van het zwarte gebouw met de bouwaansluiting, maakt een rekensommetje: „80.000 euro extra” voor de bekabeling en de meterkasten, „5.000 euro per maand extra” voor de noodmaatregelen: een gehuurde accu die energie van de zonnepanelen opslaat en een dieselaggregaat voor de donkere dagen. „Dat ding verstookt 15 liter per uur. Als-ie aanslaat, klinkt het alsof er een vrachtwagen stationair staat te draaien.”

Om de kosten te drukken kijkt Guido Hofman nu dagelijks naar het weerbericht. Schijnt de zon: iedereen nú de auto opladen. Wolken: thuiswerken? „Dat is het enige positieve”, zegt Hofman. „We letten nu nóg beter op ons verbruik.”

„Bedrijven worden innovatiever”, zegt Hendrik Visser, terwijl hij in de richting van de gevangenis loopt. „Ze willen allemaal hun afhankelijkheid van de energieleverancier verkleinen.” Zo hebben bedrijven al onderling gesprekken gevoerd: of ze elkaars zonne-energie konden benutten. Want batterijen zijn nog te kostbaar en niet allemaal hebben ze gelijktijdig stroom nodig. „Maar niet alles mag van de wet.”

Sterker, die ene stroomkabel naar Zaandam, die staat lang niet altijd roodgloeiend. Visser wijst naar de muren van Justitieel Complex Zaanstad: „Heeft een contract voor een bepaald aantal megawatt, de netbeheerder is verplicht dat te kúnnen leveren. Je wilt niet dat alle gevangenen plots koud moeten douchen – dan krijg je opstand. Maar in de praktijk heeft de gevangenis aan minder megawatt genoeg.”

Hoofdschuddend: „We moeten naar een andere manier van denken over stroom.”