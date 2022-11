Tijdens de rechtszaak blijkt hoe het mestadviesbureau goochelde met mest, melk en subsidies

Als deze maandagochtend één compagnon van Nederlands grootste mestadviesbureau in tranen uitbarst, volgen twee anderen ook – alleen oprichter Frank B. van Bergs Advies houdt het droog. Het woord ‘eerlijk’ is dan al vaak gevallen. Ze zijn eerlijk naar de overheid. Eerlijk naar de boeren. Eerlijkheid is de belangrijkste kernwaarde van hun bedrijf. En nu zitten ze ineens hier, voor de meervoudige rechtbank in Den Bosch. Ze hadden het gewoon niet zo verwacht.

Tegenover hun verhaal van eerlijkheid staat het bewijs dat het Openbaar Ministerie heeft verzameld: honderden uren aan afgeluisterde telefoongesprekken en stapels in beslag genomen interne documenten. Het dossier maakt het voorstelbaar dat de compagnons niet per se het gevoel hadden iets fout te doen. Het opzoeken en mogelijk overtreden van grenzen werd gewoon in documenten beschreven.

Een medewerkster van Bergs Advies vond het „verrassend dat het werk bestond uit dingen op papier passend maken”, zo staat in haar functioneringsverslag. Of: „Marije geeft aan het af en toe moeilijk te vinden als besloten wordt de mestboekhouding af te werken op een manier welke naar haar gevoel niet klopt.” Een oud-medewerkster verklaart later dat ze van een directeur een hoeveelheid dieren moest invullen „waarvan ik het idee had dat het niet klopte”.

Zo gaat het door. Officier van justitie Martijn Zwiers citeert uit het vijfduizend pagina’s tellende strafdossier: „Passend maken, creatieve oplossingen, recht rekenen. Dat is slang voor fraude.” De compagnons vormen volgens hem een criminele organisatie. Het vervalsen van documenten door Bergs Advies noemt hij „een belangrijk onderdeel van de bedrijfsactiviteit”. Klanten konden zo frauderen met subsidies, fosfaatrechten, vergunningen, mest, boekhoudingen en landbouwpercelen. Het milieu werd extra belast met stikstof en fosfaat.

Mestcomplot

Vijf jaar geleden wezen alle vingers al naar Bergs Advies. NRC deed in november 2017 uit de doeken hoe boeren, transporteurs, mestverwerkers en handelaars in Noord-Brabant en in Limburg op grote schaal samenspanden in het frauderen met mest en het advieskantoor in het Limburgse dorp Heythuysen de spil was in die vele netwerken. Bergs Advies heeft naar eigen zeggen 1.800 klanten die een kwart van alle Nederlandse varkens en kippen bezitten.

Lees het onderzoeksverhaal over mestfraude van 2017: Het Mestcomplot

Deze krant trof destijds directeur Frank B. in zijn kantoor, boven een tuincentrum. Het bedrijf bleek een paar maanden ervoor veroordeeld voor valsheid in geschrifte, waardoor een varkenshouder kon frauderen met zijn mest. B. relativeerde het vergrijp, al had dat vervalsen van documenten niet gemoeten, gaf hij toe. „Op directieniveau hebben we er lang over gesproken. Onze conclusie was: we zijn te veel op de stoel van de klant gaan zitten.”

De website van Bergs Advies vermeldt in die tijd nog dat B. naar een „optimaal resultaat” voor zijn klant streeft, „een proces waarbij je grenzen opzoekt”. En: „Hij gaat door op het moment dat anderen zouden stoppen.” Na publicatie van het NRC-artikel is de tekst veranderd. Het opzoeken van grenzen verdwijnt. Eraan toegevoegd wordt: „Maar waarbij eerlijk en oprecht zaken doen altijd voorop staan. Op deze manier kom je in mijn ogen het verst.”

Vanaf het verschijnen van het artikel staan Frank B., zijn drie compagnons en hun bedrijf ‘onder de tap’, blijkt nu. Rechercheurs luisteren maanden mee hoe het bedrijf wel vaker op de stoel van de klant zit. In november 2018 volgen huiszoekingen bij Bergs Advies en op negen andere locaties. Het is de grootste actie van het OM en toezichthouder NVWA tot dan in de sector. Voor miljoenen euro’s wordt beslag gelegd op onroerende zaken.

En nu zitten Frank B. (59), Henk W. (55), Tjerk V. (47) en Pieter van L. (55) in spijkerbroek en overhemd, armen over elkaar en de rug recht, in zittingszaal A van de rechtbank in Den Bosch. In het vierdaagse proces over de georganiseerde boerenfraude staan ook klanten terecht. Vier bedrijven en zes personen uit Friesland, Zeeland, Brabant en Limburg.

Geheugenverlies

Op de eerste procesdag worden twee zaken behandeld. Een melkveehouder zou geholpen zijn met het sjoemelen met zijn melkregistratie. „We goochelen met de liters”, zei compagnon Henk W. tegen de melkveehouder in een getapt telefoongesprek. De officier becijfert de fraude op 60.000 euro, de melkveehouder houdt het op „het afronden van getallen”. Compagnon Tjerk V. hielp een andere klant, een veehouder, aan een vergunning voor een mestsilo. Daarbij vervalste hij volgens de officier de papieren.

Dag twee begint met geheugenverlies. Het draait om het vervalsen van de datum op twee documenten. Die had een varkenshouder uit Sint Philipsland nodig om een subsidie van 20.000 euro te krijgen voor een mestscheider. Frank B. was eindverantwoordelijk voor de subsidieafdeling van Bergs Advies. „Maar dit is afgehandeld door de dames die de subsidies doen”, zegt hij. „Letterlijk helemaal niks weet ik hiervan.” Na doorvragen van de rechter: „Het zegt me allemaal niets.” En weer later: „Inhoudelijk weet ik absoluut niks.”

Volgens de varkenshouder was de datum op verzoek van Bergs Advies aangepast. Of compagnon Tjerk V. daar nog op wil reageren, vraagt de rechter. Hij: „Ik weet er totaal niks van.” Daarna wil Frank B. toch vertellen hoe het is gegaan. Wendy, een van de medewerkers van de subsidieafdeling, had hem verteld dat de varkenshouder de stukken had vervalst „en die hebben wij per ongeluk doorgestuurd”. Voor Wendy steekt hij „zijn handen in het vuur”.

De dag gaat verder met een varkenshouder uit Esbeek. Hij zou met hulp van compagnon Tjerk V. gesjoemeld hebben met de mest- en waterregistratie van de luchtwasser van een biggenstal. Opnieuw zijn er belastende tapgesprekken. Na een controle van een gemeenteambtenaar is een fictieve registratie opgesteld, meldt de officier. „Om een bestuurlijke boete te voorkomen.”

Uit de losse pols

Dan staat advocaat Theo Linssen op. Zijn Tilburgse kantoor heeft honderden boeren als klant en maar liefst tien advocaten die agrarische zaken doen. Het kantoor verdedigt Bergs Advies, de vier compagnons en alle klanten (op één na). De rechtbank in Den Bosch moet weten dat er „hélemaal niets” aan de hand is, doceert Linssen uit de losse pols. Alle gegevens waren voorhanden, alleen stonden ze niet op een registratiedocument. Nadat een getuige-deskundige op verzoek van Linssen de rechtbank uitlegt dat de aantallen biggen correct waren, concludeert de advocaat: „Het dossier bevat geen bewijs voor valsheid.”

Daarna volgt de zaak van de broers Jan en Jef de B., melkveehouders in Lierop en Helmond. Ze zijn betrapt op het frauderen met hun ‘gecombineerde opgave’. Daarin staat onder meer hoeveel percelen grasland ze in gebruik hebben. Hoe meer grasland, hoe meer mest een boer mag uitrijden. De officier: „Dus gaat het ook over de hoeveelheid stikstof en fosfaat die in het milieu belandt.”

Opnieuw komt compagnon Henk W. in beeld. Hij heeft de opgave van de broers verzorgd en zou percelen hebben toegevoegd die helemaal niet bij de broers in gebruik waren. Het heeft de broers een financieel voordeel opgeleverd en het milieu belast, becijfert de officier. Uit de tapgesprekken maakt hij op dat Henk W. samenspant met de broers. W. heeft het over het „schuiven met grond” en het „verdelen van het risico”. De officier: „Hij blijkt vaker valse opgaven verzorgd te hebben voor klanten.”

Advocaat Linssen ziet daarentegen alleen maar „misverstanden”. Bij broer Jan zijn per ongeluk extra percelen van de gemeente meegeteld. Broer Jef kreeg van een collega-veehouder toestemming om diens percelen mee te tellen. Die percelen bleken achteraf toch niet van de collega-veehouder. De bereidwillige collega is inmiddels overleden. Broer Jef: „Die kunnen we niks meer vragen.”

De zittingen worden strak geleid door de voorzitter van de Bossche rechtbank Arie van de Wetering. Hij toont zich een scherp ondervrager. Zo wil hij van Henk W. weten hoe die zijn rol ziet. Moet hij als indiener van de opgaven niet de gegevens controleren? Henk W.: „Nee, dat is niet mogelijk. Ik heb vele opgaven te doen en dan is er een deadline.” Van de Wetering kijkt op. „U nam het risico van een onjuiste opgave voor lief? Dat was de realiteit?” Het kalende hoofd van Henk W. kleurt rood. „Daar heb ik even niks op te zeggen.”

Op dag drie legt Frank B. graag uit dat Bergs Advies op papier helemaal niet de werkelijkheid aanpast, zoals hij dan al twee dagen moet aanhoren. Het omgekeerde is het geval. De regelgeving is te ingewikkeld voor boeren en Bergs Advies corrigeert hun chaotische administratie juist conform de werkelijkheid. Als de rechtbank vraagt waarom het bedrijf zo vaak codes veranderde op vervoersdocumenten legt B. nog eens uit: „De transporteur had de verkeerde mestcodes ingevuld. Het is onze taak om die te corrigeren. Anders krijgt de klant een boete.”

Frank B. verwijst die ochtend vaker naar anderen: starre ambtenaren, ondeugdelijke controleurs, klanten die het niet goed doen. Hij wijst ze dan terecht, zegt hij. „In de boerenwereld hoor je vaak ‘het komt wel goed’ en ‘we regelen het wel’. Dat wil nog niet zeggen dat je iets moet doen wat niet mag.” Ook met eigen medewerkers moest Frank B. weleens een pittig gesprek voeren zegt hij. Hij las weleens iets waarvan hij dacht: „Op deze manier had ik dat zeker niet gedaan.”

Als Van de Wetering vraagt naar de impact van de zaak op de compagnons raken ze geëmotioneerd. De tissues staan op tafel en de bode draagt geroutineerd glazen water aan. In de middag klinkt opnieuw gesnik, nu van medewerkers en familie in de zaal als reactie op de strafeis. Het OM wil een beroepsverbod van drie jaar voor de vier compagnons en celstraffen van drie jaar tegen drie van hen, waarvan de helft voorwaardelijk. Alleen Pieter van L. verdient volgens het OM een werkstraf van 240 uur. Tegen het bedrijf Bergs Advies eist het OM een boete van 400.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk.

Eerlijk blijven is moeilijk

Het stelsel is inderdaad te complex, de administratieve last voor boeren te hoog, het landelijk beleid te onvoorspelbaar, vindt ook het OM. Het is voor een agrarisch bedrijf „haast onmogelijk om de wetgeving op eigen kracht na te leven”, zegt officier van justitie Zwiers. „Het wordt al met al moeilijk gemaakt eerlijk te blijven.”

Dat alles moet volgens hem alleen „niet verward worden met goedkeuring van fraude”. Het geeft bedrijven als Bergs Advies juist een bijzondere verantwoordelijkheid. Het bedrijf heeft „het tegenovergestelde gedaan van wat we mogen verwachten. Ze hebben de complexiteit van het stelsel benut als crimineel verdienmodel.”

Volgens de advocaten van de verdachten is daar niets van waar. Het OM doet aan „cherrypicking” en „stemmingmakerij”. Onschuldige uitspraken worden volgens de advocaten door justitie weergegeven in een foute context. En nee, er waren geen valse documenten, maar mocht de rechtbank vinden dat ze wel vals waren, dan hebben verdachten daar „niet willens en wetens” gebruik van gemaakt. Verdachten wisten bovendien niets van specifieke dossiers. En ging er al iets mis bij Bergs Advies, dan kwam dat door „onzorgvuldigheid en miscommunicatie van medewerkers”.

En dan zó’n zware strafeis. De advocaten noemen het beroepsverbod absurd. „Veel te zwaar. Dertig gezinnen komen op straat. Een doodvonnis.” Ze eisen vrijspraak, in alle zes zaken. De uitspraak volgt 20 december.

Reageren? onderzoek@nrc.nl