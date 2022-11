Geen vervolging in één zaak rondom The Voice, onderzoek naar andere zaken loopt nog

Het OM seponeert een van de vier strafrechtelijke onderzoeken naar mogelijke zedenmisdrijven rond het tv-programma The Voice of Holland. Voor twee aangiftes in dat onderzoek is niet voldoende bewijs gevonden. Drie andere zaken lopen nog, meldt het OM dinsdag.

Sinds eind april doet de politie onder leiding van het OM onderzoek naar de mogelijke zedendelicten, die aan het licht kwamen na een uitzending van het online programma BOOS. Het OM keek onder meer naar twee aangiftes tegen dezelfde persoon die verdacht werd van „onzedelijke betasting” en een zoen op de mond. Het OM zegt na „zorgvuldige bestudering van het onderzoeksdossier” niet te vervolgen. Er is geen bewijs gevonden dat de aangiftes ondersteunt.

De andere drie onderzoeken zijn nog niet afgerond. Het OM verwacht dat dit pas op zijn vroegst begin volgend jaar het geval zal zijn. Het OM noemt geen namen, maar eerder was duidelijk dat producer en coach Ali B en voormalig bandleider Jeroen Rietbergen zijn aangemerkt als verdachten. Ook Marco Borsato, die jurylid was bij The Voice Kids, en een regisseur worden beticht van grensoverschrijdend gedrag.

Eerder dit jaar kwam via BOOS naar buiten dat er tientallen meldingen van grensoverschrijdend gedrag waren bij The Voice. Na de onthullingen haalde RTL het talentenprogramma van de televisie. Rietbergen erkende vlak voor de uitzending van BOOS dat hij zich ongepast had gedragen. De anderen hebben tot nu toe de beschuldigingen ontkend. Producent ITV van The Voice heeft zelf ook een onderzoek ingesteld naar het seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik binnen het tv-programma.

Lees ook: ‘Voor slachtoffers The Voice was de drempel om wangedrag te melden te hoog’