‘Emily’: de ‘zonderlinge’ Brontë-zus

Films over de getalenteerde Brontë-zussen – Charlotte, Emily en Anne – waren er al, zoals Les soeurs Brontë (1979) en To Walk Invisible (2016). Met Emily focust debuterend regisseur Frances O’Connor, een voormalig actrice, zich nu op de middelste van de drie zusters, Emily Jane, schrijfster van slechts één boek: Wuthering Heights. Emma Mackey, bekend uit Sex Education, speelt de verlegen, sociaal onhandige maar ook rebelse Emily uitstekend. In het dorp staat Emily bekend als „de zonderling”, maar O’Connor toont haar vooral als vrije geest. De film begint als Emily stervende is en Charlotte haar toevoegt dat Wuthering Heights „een lelijk boek is, vol egoïstische personages die alleen om zichzelf geven”.

Lees ook een interview met Frances O’Connor en Emma Mackey over ‘Emily’

Daarna concentreert Emily zich op twee verhoudingen, de speciale band die zij heeft met broer Branwell, een onaangepast figuur die zich meer en meer verliest in drank en opium, en haar relatie van aantrekken en afstoten met William Weightman, de knappe geestelijke die haar strenge vader, een dominee, bijstaat in de pastorie. Daarbij valt op dat Emily vrij omspringt met de feiten, Brontë-biografen vermoeden dat het Anne was die een relatie met Weightman had. Misschien ook betreurenswaardig dat O’Connors film toch weer een man nodig heeft om haar verhaal te vertellen. Jammer, want het meeslepende Emily gaat uiteindelijk over de mysteriën van het schrijverschap: waar komt het vandaan? De lyrische manier waarop O’Connor het landschap van Yorkshire filmt, geeft een belangrijke aanwijzing. Ook mooi hoe de binnenwereld van Emily centraal staat, met scènes waarin de dialogen weggedraaid worden en de opzwepende muziek van Abel Korzeniowski of het omgevingsgeluid de overhand krijgen.

Drama Emily Regie: Frances O’Connor. Met: Emma Mackey, Oliver Jackson-Cohen, Fionn Whitehead, Alexandra Dowling. Lengte: 130 min. ●●●●●

Bekijk een overzicht van onze recensies over film

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven