Duizenden NS-werknemers waarschijnlijk blootgesteld aan chroom-6: ‘wie werk weigerde, werd vervangen’

De Nederlandse Spoorwegen hebben jarenlang de gezondheid veronachtzaamd van vele medewerkers in de werkplaatsen van het spoorbedrijf.

Honderden, mogelijk duizenden schilders, lassers, monteurs, schoonmakers en andere werknemers zijn de afgelopen decennia waarschijnlijk blootgesteld aan de schadelijke stof chroom-6. Binnen NS was toen al lang bekend dat de chroomhoudende verf zeer schadelijk is voor de gezondheid. Terwijl de ene afdeling geen verf met het roestwerende chroom-6 meer inkocht, moesten op andere afdelingen mensen nog jarenlang treinen en treinonderdelen die waren geverfd met de ziekmakende verf schuren en lassen.

Dat blijkt uit een dinsdag gepresenteerd onderzoek van het RIVM naar de arbeidsomstandigheden van het technisch personeel van NS tussen 1970 en 2020. Het onderzoek, dat sinds 2015 liep en vanwege de pandemie nu pas is afgerond, richtte zich specifiek op de blootstelling aan het giftige en kankerverwekkende chroom-6 op een groot aantal onderhoudslocaties van het spoorbedrijf.

De NS had om het onderzoek gevraagd nadat in 2014 beroering was ontstaan over het gebruik van onder meer verf met chroom-6 bij onderdelen van Defensie. President-directeur Wouter Koolmees heeft dinsdagmorgen zijn excuses aangeboden voor de nalatigheid van NS en voor het leed en de onzekerheid bij medewerkers en oud-medewerkers. Hij kondigde een financiële regeling aan voor medewerkers en oud-medewerkers. Hoeveel geld die NS gaat kosten is nog onbekend.

Ontluisterend beeld

Uit het RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij NS komt een ontluisterend beeld naar voren van de manier waarop het spoorbedrijf sinds 1970 is omgegaan met de gezondheid van zijn werknemers. „Medewerkers van NS zijn aan meer chroom-6 blootgesteld dan wanneer NS had voldaan aan de geldende veiligheidsregelingen”, aldus de onderzoekers van het RIVM dinsdagmorgen. Op die manier hebben onderhoudsmedewerkers een veel groter risico gelopen om ziek te worden dan nodig was.

Op de werkvloer heerste de mentaliteit dat het werk zo snel mogelijk af moest, schrijven de onderzoekers van het RIVM. „Dit kon ten koste gaan van veilig werken volgens de geldende arboregels. Hierdoor hadden medewerkers soms het gevoel onder onveilige en ongezonde omstandigheden te moeten werken.”

Volgens het RIVM meenden NS-medewerkers ook dat het niet werd gewaardeerd als zij hierover iets zeiden tegen hun leidinggevenden. „Als iemand werk weigerde omdat het plaatsvond zonder voldoende bescherming, werd een collega gevraagd dit werk over te nemen”, staat in het RIVM-rapport.

Hoeveel medewerkers van het spoorbedrijf precies zijn blootgesteld aan de schadelijke stof en in welke mate, en hoeveel mensen ziek zijn geworden door het werken met chroom-6 is niet bekend. NS heeft geen personeelsgevens bewaard langer dan de wettelijke termijn van zeven jaar. Het RIVM stelt echter dat vanaf 1970 circa de helft van de medewerkers „waarschijnlijk” dan wel „mogelijk” is blootgesteld aan chroom-6 door inademing. Op dit moment werken er 1.500 mensen in onderhoudstechnische functies bij NS.

Ernstige gezondheidsrisico’s

Chroom-6 is een vorm van het metaal chroom. Wanneer het als laag wordt aangebracht op metaal, beschermt chroom-6 tegen roestvorming. Om die reden was het een belangrijk ingrediënt van roestwerende (grond)verf – ook al zijn al jaren niet-giftige alternatieven beschikbaar. Bedrijven mogen nu alleen nog chroom-6-houdende verf gebruiken met een speciale toestemming.

Sinds de jaren zeventig is bekend dat het gebruik van chroom-6 ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Wie chroom-6 inademt, inslikt of op zijn huid krijgt, kan onder meer diverse vormen van kanker krijgen, ernstige longziekten en allergieën en andere aandoeningen.

Niet alleen de spoorwegen en de krijgsmacht hebben decennialang chroom-6-houdende verf toegepast. Ook luchtvaartmaatschappij KLM gebruikte het lange tijd om vliegtuigen te beschermen tegen corrosie. Ook op bijvoorbeeld bruggen en publieke kunstwerken is chroom-6-verf jarenlang gebruikt. Zo werd twee jaar geleden op de Waalbrug in Nijmegen de kankerverwekkende stof aangetroffen. De renovatie van de brug werd daardoor 25 miljoen euro duurder dan begroot.

Bij NS waren in de jaren zeventig en tachtig grondverven (primers) met chroom-6 aanwezig op vrijwel alle stalen treinonderdelen, blijkt uit het onderzoek van het RIVM. Daarna is het gebruik stapsgewijs afgebouwd, maar wie nu nog werkt aan oud treinmaterieel loopt het risico dat hij of zij oudere verflagen met chroom-6 tegenkomt. Volgens NS is de kans op gezondheidsklachten klein tot verwaarloosbaar, omdat nu extra veiligheidsmaatregelen worden genomen.

Informatie niet gedeeld

Binnen NS was al sinds het einde van de jaren zeventig bekend dat chroom-6 ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee bracht. In de jaren tachtig zou NS al hebben besloten om geen nieuwe verf met chroom-6 te gebruiken. Die informatie werd niet voldoende gedeeld met andere afdelingen.

Het onderzoek laat zien dat (oud-)medewerkers vooral in contact kwamen met chroom-6 doordat ze stof inademden dat vrijkwam als ze aan oude verflagen werkten, zoals tijdens het schuren en lassen. Deze blootstelling was hoger dan bij het aanbrengen van nieuwe verflagen met chroom-6. Er zijn weinig maatregelen getroffen om blootstelling te verminderen, zoals via afzuiginstallaties.

Vakbond FNV noemt het onderzoek in een reactie „schokkend”. De bond hekelt het slechte veiligheidsbeleid van het spoorbedrijf. Zo werden meetgegevens over chroom-6-gebruik tientallen jaren niet bijgehouden, werd er niks geregistreerd, terwijl dat wel verplicht is, ontbraken risico-inventarisaties en verbeterplannen, en waren er geen goede persoonlijke beschermingsmiddelen.

De bond wijst er verder op dat de arbeidsinspectie nooit onderzoek heeft gedaan naar chroom-6 bij NS. Bovendien onderschrijft de FNV de conclusie van het RIVM dat de bedrijfsarts een grotere rol had moeten spelen bij de controle op gezonde arbeidsomstandigheden. Sinds 1995 werd de eigen bedrijfsgeneeskundige dienst van NS geschrapt en huurde het spoorbedrijf externe bedrijfsartsen in, die zich vooral bezighielden met het terugdringen van het ziekteverzuim, aldus het RIVM.

De financiële regeling die NS dinsdagmorgen aankondigde voor gedupeerden en nabestaanden lijkt op de regeling die het ministerie van Defensie enkele jaren geleden in het leven riep voor chroom-6-slachtoffers. Daarbij ging het om eenmalige en ziekte-afhankelijke bedragen tussen 5.000 en 40.000 euro. NS roept slachtoffers op om zich te melden op een speciale website. Ook KLM maakte vorige maand een regeling bekend voor medewerkers die hebben gewerkt met chroom-6.

Dit is overigens niet de eerste keer dat de Nederlandse Spoorwegen worden geconfronteerd met de schadelijke gevolgen van het gebruik van chroom-6. Tussen 2004 en 2011 zijn zeker tientallen mensen ziek geworden van het werk aan museumtreinen in het kader van een herintegratieproject voor bijstandsgerechtigden in Tilburg. Het ging om een project van de gemeente Tilburg en NS-dochter NedTrain.

Achthonderd mensen hebben destijds onder meer geschuurd en geschilderd aan treinen die – naar later bleek – waren geverfd met chroom-6-houdende verf. De slachtoffers hebben inmiddels smartengeld gekregen van enkele duizenden euro’s. Daarmee is de zaak nog niet afgerond. Volgende maand dient een strafzaak tegen de gemeente Tilburg en NedTrain, omdat zij onvoldoende hebben gezorgd voor een veilige werkomgeving voor de achthonderd uitkeringsgerechtigden.