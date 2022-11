Dodental aardbeving Indonesië opgelopen tot 252, onder wie veel kinderen

Het aantal doden na de aardbeving op het Indonesische eiland Java is opgelopen tot 252, meldden de lokale autoriteiten dinsdag. De aardbeving, die maandag plaatsvond bij het stadje Cianjur, had een kracht van 5,6. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen, een exact aantal is niet bekendgemaakt. Zeker 377 mensen zijn gewond geraakt en in ieder geval 31 mensen worden nog vermist.

De getroffen kinderen waren ten tijde van de aardbeving op scholen die door het natuurgeweld instortte, vertelde het hoofd van de reddingsdienst dinsdag op een persconferentie. Reddingsoperaties worden bemoeilijkt door aardverschuivingen en onbegaanbare wegen. Het getroffen gebied is erg bergachtig en daardoor lastig te doorkruisen.

Meer dan 2.300 gebouwen zijn zwaar beschadigd. In het dorp Cijedil, ten noordwesten van Cianjur, ontstond door de aardbeving een aardverschuiving die het dorp deels begroef in puin. Op de aardbeving volgden minstens 88 naschokken, waarvan de zwaarste met een kracht van 4,8, meldde de West-Javaanse gouverneur Ridwan Kamil gisteravond op zijn Instagram-pagina. 13.000 mensen zijn het getroffen gebied ontvlucht.

De beving werd ook gevoeld in de hoofdstad Jakarta. Hoewel sommige gebouwen daar geëvacueerd werden, viel de schade mee. De Indonesische president Joko Widodo, die inmiddels aanwezig is in Cianjur, condoleerde de slachtoffers en heeft beloofd verdere hulp te bieden, zoals nieuwe, aardbevingsbestendige huisvesting. Aardbevingen zijn niet ongewoon in Indonesië. Het gebied is door zijn ligging gevoelig voor vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en tsunami’s.