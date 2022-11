De grootste WK-stunt ooit, daar had Saoedi-Arabië nooit op durven hopen

Een lange stoet van toeterende bussen vertrok dinsdag in de namiddag vanuit Qatar naar Saoedi-Arabië. Met groene vlaggen uit de ramen. Ze werden een uurtje later in eigen land als grote overwinnaars binnengehaald. De ‘Zonen van de Woestijn’ hadden eerder op de dag met een 2-1 overwinning op Argentinië het WK tot leven gebracht in hun eigen land, de grote buurman van Qatar. De zege kan worden gezien als de grootste verrassing ooit op een wereldkampioenschap voetbal. Voor Argentinië was het een nog grotere afgang dan de nederlaag in de eerste wedstrijd op het WK van 1990 tegen Kameroen. Na dat debacle haalden de Zuid-Amerikanen nog wel de finale. Die ging met 1-0 verloren tegen West-Duitsland.

Berekening Grootste stunt De overwinning van Saoedi-Arabië op Argentinië van dinsdag (2-1) is de grootste WK-stunt ooit. Dat heeft sportdatabureau Gracenote berekend op basis van voorspelde winkansen. Saoedi-Arabië had volgens Gracenote vooraf slechts 8,7 procent kans om te winnen van Argentinië, dat ruim drie jaar lang ongeslagen was. Tot dinsdag stond de grootste WK-sensatie op naam van de voetballers van de VS, die in 1950 met 1-0 van Engeland wonnen. De Amerikanen stonden op een winstkans van 9,5 procent. Zwitserland - Spanje (1-0, 2010, 10,3 procent winkans), Algerije - West-Duitsland (2-1, 1982, 13,2 procent) en Ghana-Tsjechië (2-0, 2006, 13.9 procent) waren andere sensaties.

De stunt van Saoedi-Arabië maakt veel los. Mogelijk is de zege zelfs een boost voor het land om zichzelf kandidaat te stellen voor de organisatie van het WK in 2030 - daarover gaan al lange tijd geruchten. Het zou ook passen in de strategie van Saoedi-Arabië om via grote sportevenementen (politieke) invloed te verwerven in West-Europa. Na afloop van de wedstrijd liet een official van de Saoedische voetbalbond desgevraagd weten dat er nog geen besluit over genomen is. Argentinië is samen met Uruguay, Chili en Paraguay al wel officieel kandidaat voor dat WK. Maar dat was deze dinsdag even van minder belang. De veertigduizend Argentijnse fans in Qatar hopen dat ze de eerste ronde doorkomen.

In Qatar woonachtige Saoedi’s vierden overal een onverwacht feest. In het Lusail Stadium, in de fanzones, in de luxe hotels van Doha. En in de metro waar voetbalfans uit allerlei landen elkaar voortdurend kruisen. Daar galmden de liedjes van de fans door de fonkelnieuwe stations. Grote groepen Argentijnen zochten stilzwijgend een heenkomen na deze shock. „We hadden er vooraf op gehoopt, maar nooit echt verwacht dat dit mogelijk was”, zegt de 26-jarige Khalid Alamri uit het Saoedische Damman een paar uur na de zege. „We gaan zo drie uur terugrijden. Wie weet hoe ver we komen.”

Saoedi-Arabië begon als ‘de zwakke broeder’ in Groep C waar Argentinië als topfavoriet werd ingeschat en Mexico en Polen (zij speelden met 0-0 gelijk) als landen die zouden moeten uitmaken wie er tweede zou worden. Het elftal van de Franse bondscoach Hervé Renard zette de verhoudingen dus volledig op zijn kop. Misschien hadden ze een les geleerd uit de pijnlijke openingswedstrijd van het WK van 2018, toen met 5-0 van gastland Rusland werd verloren. De Saoedi’s wilden een dergelijke vernedering voorkomen, maar Argentinië was al 36 wedstrijden op rij ongeslagen, dus de verwachtingen waren niet hooggespannen.

Botsing van culturen

Op de tribunes van het indrukwekkende Lusail Iconic Stadium was het vooraf een gelijke strijd. Volgens de officiële cijfers van de FIFA zaten er 88.000 toeschouwers in het grootste stadion van Qatar waar op 18 december de finale wordt gespeeld. De fans van beide landen waren op het oog gelijk over de vakken verdeeld. Een prachtige ambiance voor een wedstrijd tussen twee totaal verschillende speelstijlen. En daar buiten een botsing van culturen. Grimmig werd het alleen op het veld waar de Saoedi’s zich te buiten gingen aan allerlei wangedrag. Schoppen, tieren, ballen wegtrappen, blessures veinzen. Alles voor de winst.

Lees ook: wat wil Saoedi-Arabië bereiken met de overname van Newcastle United?

Het leek er aanvankelijk helemaal niet op dat Saoedi-Arabië kans kon maken tegen het succeselftal van bondscoach Lionel Scaloni. Argentinië kwam als winnaar van de Copa América in 2021 als één van de grote favorieten naar Qatar met een elftal dat gebouwd is rond de 35-jarige sterspeler Lionel Messi. Op 1 juni van dit jaar maakten de Argentijnen ook al indruk door in de Finalissima – een wedstrijd tussen de kampioen van Zuid-Amerika en de kampioen van Europa – Italië met 3-0 te verslaan. Messi heeft zijn zinnen echter gezet op de wereldtitel in Qatar. De enige grote prijs die nog ontbreekt op de palmares van, volgens velen, de beste voetballer ooit.

Vrijwel alle toeschouwers klapten toen de naam van de Argentijnse nummer 10 werd omgeroepen. De Argentijnen deden dat vol passie, de Saoedi’s uit respect. Messi speelde op meerdere manieren een bijzondere rol. In mei verbond hij zich, naar verluidt voor vele miljoenen, als toerisme-ambassadeur aan Saoedi-Arabië, een land met een zeer slechte reputatie op het gebied van de mensenrechten. Hij kreeg kritiek in Europa en Zuid-Amerika, maar werd er populair door in delen van de Arabische wereld.

Het leek er al snel op dat dit ook sportief de dag van Messi ging worden. Binnen een paar minuten schoot hij de bal met zijn gouden schoen op de vuisten van doelman Mohammed Al-Owais. In de tiende minuut kreeg Argentinië de hulp van de Nederlandse videoscheidsrechter Pol van Boekel, die de Sloveense arbiter Slavko Vincic naar de kant riep omdat hij had gezien dat de Argentijn Leandro Paredes naar de grond was getrokken. Strafschop. Messi schoot met een rustige schuiver raak. Zelfs de Saoedi’s gunden hem zijn zevende doelpunt op een WK.

Powervoetballers

Argentinië zag de vroege treffer als een teken dat er een eenvoudige zege te behalen viel. Het elftal met powervoetballers als Papu Gómez en Rodrigo De Paul op het middenveld, naast Messi, loerde op de counter. Die tactiek leek te werken, maar steeds als de Argentijnen met een scherpe steekbal de aanval zochten trapten ze in de buitenspelval van Saoedi-Arabië. Drie treffers – één van Messi en twee van Lautaro Martínez – werden wegens buitenspel afgekeurd. Het zorgde voor een wat lacherige stemming in het stadion.

Een paar minuten na rust sloeg die stemming in één klap om toen Messi op nonchalante wijze de bal verspeelde en Saleh Al-Shehri plotseling op het doel van Emiliano Martínez af ging. Al-Shehri maakte het doelpunt van zijn leven. Het constante Argentijnse gezang verstomde en opeens kwam de groene aanhang los. Vier minuten later zorgde Salem Al-Dawsari met het mooiste WK-doelpunt tot dusver voor de grootste verrassing van het toernooi. Na een weergaloze actie knalde hij de bal langs Martínez. Zo maakte hij na een mislukt avontuur in Europa bij Villarreal, dat slechts 33 minuten duurde, alsnog wereldfaam.

Saoedi-Arabië hield daarna met keihard anti-voetbal stand tegen een zwak Argentinië, dat er simpelweg niet meer in slaagde een knop in het hoofd om te zetten. Messi was zelf met een kopbal nog dichtbij de gelijkmaker, maar slaagde er niet in om de uitblinkende Al-Owais te passeren. De Argentijnen waren na afloop zwaar aangeslagen. „Het is een situatie die we lang niet hebben meegemaakt”, zei Messi. „We moeten de volgende wedstrijden winnen en dat hebben we in eigen hand.”

Middenvelder Abdulellah Al-Malki (l) en verdediger Mohammed Al-Breik vieren de zege van Saoedi-Arabië, naast een balende Messi Foto Francois-Xavier Marit/AFP

Bondscoach Renard voelde zich gezegend. „We hebben geschiedenis geschreven voor het voetbal. Dit resultaat zal voor altijd blijven, dat is het belangrijkste”, zei hij na afloop. Zijn spelers liepen één voor één zonder iets te zeggen met een grote grijns door de mixed zone langs de internationale media.

Alleen doelpuntenmaker Saleh Al-Shehri hield even stil en probeerde zijn emoties in half Engels, half Portugees onder woorden te brengen. „Ik ben net terug na een blessure van vijf maanden. Om dan zo te scoren is niet te geloven.”

In Saoedi-Arabië zal het feest nog wel even doorgaan. Koning Salman heeft volgens het staatspersbureau de hele bevolking woensdag vrij gegeven.