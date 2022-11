De groene oase van Groningen

De voortuin van Karen Mulders (47) is niet alleen voor haarzelf, maar voor heel de stad Groningen. Vanuit haar appartement kijkt Karen recht op het Noorderplantsoen, een park dat in 1874 in Engelse stijl is aangelegd op de oude verdedigingswallen van de stad. Hoge bomen, meanderende paden en sierlijke vijvers zorgen voor een groene oase waar de Groningers in alle seizoenen graag komen.

Hoe anders is de achterzijde van haar woning. Een winderig en kaal balkon op het oosten met uitzicht op de andere balkons en tuintjes van het sociale woningencomplex. Een plek waar Karen eigenlijk liever niet komt. Of, nou ja, waar ze liever niet kwam. Want corona bracht hier verandering in.

Corona

Karen moest tijdens de pandemie, zoals bijna iedereen, thuiswerken en om tijdens haar pauzes toch een frisse neus te halen, ging ze op het balkon staan voor wat lucht. Wat bleek: zij was niet de enige. Op gezette tijden kwamen ook haar buren naar buiten voor een peuk of een kop koffie. En zo begonnen deze buurtgenoten van hun balkons en tuintjes naar elkaar te zwaaien en gesprekjes aan te knopen.

Het werd lente, corona bleef en Karen zag hoe de buren hun tuinen en balkons aanpakten. Er werden tegels gewipt, plantenbakken opgehangen, planten gepoot. Karen genoot van de bloemenpracht om haar heen, maar zelf twijfelde ze. Zouden bloemen bij haar wel gaan bloeien? Een jaar van alleen maar kijken ging voorbij, tot haar moeder haar op het wildetuinproject van NRC wees en Karen verzekerde dat ze bij dit project feitelijk niet hoefde te tuinieren. Het enige wat ze zou moeten doen, was af en toe in de aarde kijken.

Sprietjes worden zichtbaar.

Kijken moest lukken. Karen kocht een grote plantenbak en gooide er een zak tuinaarde in leeg. Daarna schepte ze wat grond uit het park en kreeg wat aarde uit de tuintjes van haar buren. Een wilde (halve) vierkante meter, alleen dan op het balkon!

In de eerste maanden gebeurde er niets, maar omdat Karen de smaak van het tuinieren te pakken had gekregen, kocht ze er wat kleinere plantenbakken en bloemen bij. En warempel, dat saaie balkon op het oosten werd toch nog groen en gezellig.

Alleen de bak met aarde, die bleef wel erg kaal.

Maar dan, begin zomer. Op een dag steken er twee groene sprieten uit de aarde. Sprieten waaraan bladeren beginnen te groeien. Bladeren die vijf punten krijgen. De zon warmt verder op. De sprieten zetten door. Einde zomer: er groeien twee kleine, maar stevige esdoorns in Karens bak, dezelfde soort als de esdoorn in de tuin van de onderbuurman.

Er groeien twee kleine, maar stevige esdoorns in Karens bak.

Het is midden november, corona is zo goed als voorbij. Op haar balkon is Karen weinig te vinden. Net als haar buren gaat ze iedere dag naar haar werk. Maar aan het einde van de dag, wanneer iedereen weer terug is, halen de buurtgenoten hun tuinstoelen te voorschijn en zetten die naast elkaar op de stoep. In de laatste zonnestralen kletsen ze wat en kijken uit op Gronings groene oase.