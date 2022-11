De geschiedenis van #MeToo

2006

Mensenrechten- en burgerrechtenactivist Tarana Burke gebruikte voor het eerst de term ‘Me Too’ om solidariteit en steun uit te spreken voor vrouwen die te maken hebben met seksueel geweld en ander grensoverschrijdend gedrag.

5 oktober 2017

Jodi Kantor en Megan Twohey publiceren het eerste van een reeks artikelen over systemisch seksueel grensoverschrijdend gedrag in Hollywood. Ashley Judd is de eerste van een lijst steracteurs die producent Harvey Weinstein met naam en toenaam beschuldigen. 10 oktober publiceert ook Ronan Farrow in tijdschrift The New Yorker een onderzoek over Weinstein. Hoewel de schaal van Weinsteins misbruik ongekend is, zullen er tientallen verhalen volgen, waarbij machtige mannen vaak meerdere slachtoffers hebben gemaakt.

15 oktober 2017

Actrice Alyssa Milano blaast op Twitter de term ‘Me Too’ nieuw leven in door na de onthullingen over Weinstein en anderen aan mensen die seksueel zijn lastiggevallen of aangevallen te vragen om op haar tweet met ‘me too’ te reageren. De hashtag #MeToo is geboren, binnen een dag is de term meer dan 500.000 keer gebruikt.

29 oktober 2017

Netflix’ House of Cards-ster Kevin Spacey wordt door acteur Anthony Rapp beschuldigd van seksuele avances in 1986, toen Rapp minderjarig was. Andere beschuldigingen volgen. Spacey wordt ontslagen bij de streamer; in de film All The Money in the World wordt hij ‘digitaal vervangen’ door een andere acteur. Spacey werd in New York niet-schuldig bevonden; in Londen loopt op dit moment nog een rechtszaak tegen hem.

The Time Person of The Year cover van 2017. Foto AP

6 december 2017

Time Magazine roept de ‘Silence Breakers’, degenen die zich uitspraken over en tegen seksueel geweld in Hollywood, uit tot ‘persoon van het jaar’. Hoofdredacteur Edward Felsenthal spreekt van „de zich het snelst verspreidende sociale beweging die we in jaren hebben gezien, die begon met de individuele dappere daden van vrouwen en ook een paar mannen”.

1 januari 2018

Meer dan 300 vrouwen werkzaam in Hollywood verenigen zich in de #TimesUp-beweging om zo sociale veranderingen en wetgeving teweeg te kunnen brengen en te werken aan een veilige werkomgeving zonder genderdiscriminatie.

11 maart 2020

Harvey Weinstein wordt in New York veroordeeld tot 23 jaar celstraf wegens meerdere gevallen van seksueel misbruik, waaronder verkrachting. Een rechtszaak tegen hem in Los Angeles loopt op dit moment nog.

