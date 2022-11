Cristiano Ronaldo per direct weg bij Manchester United

Cristiano Ronaldo stopt per direct bij Manchester United. Dat heeft de club uit de Engelse Premier League dinsdag bekendgemaakt. De beslissing zou in „onderling overleg” zijn genomen.

Het vertrek komt niet als een verrassing. Afgelopen seizoen kwam Ronaldo onder trainer Erik ten Hag nauwelijks aan spelen toe. De Nederlander zette Ronaldo in oktober zelfs een wedstrijd uit de selectie, omdat hij weigerde in de slotfase van de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur in te vallen. Vlak voor de Portugees naar het WK in Qatar vertrok, haalde hij in een interview uit naar de club en Ten Hag. Hij zei daarin onder meer dat hij geen respect had voor Ten Hag, omdat de trainer ook geen respect voor hem had. Zijn positie binnen de club werd daardoor eigenlijk al onmogelijk.

Ronaldo begon zijn profcarrière bij Sporting Lissabon, maar ging al op 18-jarige leeftijd naar Manchester United. Met die club werd hij drie keer landskampioen in Engeland en won hij in 2008 de Champions League. Een jaar later vertrok hij voor 94 miljoen euro, destijds een recordbedrag, naar Real Madrid. Met die club werd hij twee keer landskampioen en won hij maar liefst vier keer de Champions League.

In 2018 stapte hij over naar Juventus, voor een bedrag van 117 miljoen euro. In Italië werd hij twee keer landskampioen, maar behaalde hij geen Europese successen meer. Ronaldo keerde in 2021 terug naar Manchester United, maar de grote successen bleven uit. In totaal maakte hij 145 doelpunten in 346 wedstrijden voor de Britse club.