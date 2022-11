Hoe een ‘biedlogboek’ een einde moet maken aan oneerlijke makelaarspraktijken

Elkaar informatie over biedingen doorspelen, kopers zonder aankoopmakelaar links laten liggen, mondelinge afspraken niet nakomen. Veel mensen die op huizenjacht zijn, komen dit soort praktijken van makelaars tegen. Het biedlogboek, vanaf volgend jaar verplicht voor leden van de grote makelaarsorganisaties, moet helpen daar een eind aan te maken. Dit moet het speelveld voor kopers gelijktrekken, maar ook verkopers hebben baat bij een eerlijker biedproces.

Oneerlijke praktijken op de woningmarkt kwamen vorig jaar hoog op de politieke agenda nadat een meldpunt van Eigen Huis, vereniging van woningbezitters, in twee maanden meer dan zeshonderd klachten had ontvangen. Het ging voor het overgrote deel om klachten van kopers.

Een van de belangrijkste maatregelen die de overheid voorlopig neemt om het biedproces te verbeteren, is invoering van een biedlogboek. Hierin moeten makelaars de details vastleggen van elke bieding die binnenkomt. Als de verkoop is afgerond, krijgen alle betrokkenen inzage in het logboek. Dat die betrokkenen het proces achteraf kunnen controleren, moet makelaars ertoe aanzetten integer te handelen.

Het biedlogboek moet uiteindelijk wettelijk verplicht worden. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) heeft alvast met makelaarsorganisaties NVM, VBO en Vastgoedpro afgesproken dat zij hun leden vanaf januari 2023 verplichten ermee te werken. Sinds juli moedigen de organisaties hen daartoe al aan.

Digitale kluis

Een van de aanbieders van een systeem voor het biedlogboek is Eerlijk Bieden. Die organisatie werkt met VBO, en heeft ook partnerships met NVM en VastgoedPro. Het systeem kent een vaste periode om biedingen te doen. Deze komen dan in een ‘digitale kluis’. Daar kan niemand bij, ook de makelaar niet. Na afloop van de periode bekijken makelaar en verkoper de biedingen en bepalen samen aan wie ze het huis gunnen.

Barry Duking en zijn ex-vrouw verkochten hun huis in Ulft via een makelaar die al met dit systeem werkt. De transparantie die het logboek biedt, was een belangrijke reden om hiervoor te kiezen. Duking: „Wij wonen in een dorp. Iedereen die is komen kijken, kennen wij via via. Wij blijven hier wonen en daarom wilden we dit op een eerlijke manier laten plaatsvinden en het geen koehandel laten worden.” Het huis had een vraagprijs van 450.000 euro. Zeven biedingen kwamen erop binnen, en uiteindelijk ging het pand naar de hoogste bieder voor iets meer dan 10 procent boven de vraagprijs.

Ook makelaar Adriaan Tollenaar uit Lelystad is enthousiast over dit systeem. „We hoeven geen briefjes meer te bewaren of te beantwoorden. Er is een geautomatiseerd proces, het komt allemaal vanzelf binnen. Ik vind dat een groot voordeel voor de verkopende partij.”

Door koehandel, of vriendelijker gezegd ‘onderhandelen’, kan een verkoopmakelaar natuurlijk wel het onderste uit de kan halen voor zijn klant. Als het biedproces volledig is geautomatiseerd, is zoiets niet mogelijk, zag ook Marius Kooistra bij verkoop van zijn huis in Gendringen. „Toen ik vijfendertig jaar geleden mijn huis kocht, kon ik onderhandelen. Dat was nu anders. Ik hoorde niets totdat de procedure was afgelopen. Je kunt dus niet zeggen dat er nog wat bij moet ten gunste van je eigen portemonnee, maar dit is wel een eerlijk systeem.” Het huis ging 6 procent boven de vraagprijs van drie ton weg.

‘Ook in belang van verkopers’

Verkopers hebben er ook belang bij dat hun huis niet voor een te hoog bedrag wordt verkocht, denkt Leander Heutinck, de Achterhoekse makelaar van Kooistra en Duking die al een tijdje werkt met het biedlogboek Eerlijk Bieden. „Een verkoper kan zo wellicht een paar duizend euro mislopen, maar de meeste verkopers zijn ook weer kopers. Natuurlijk wil iedereen een goede prijs, maar over het algemeen willen mensen het wel op een nette manier doen.”

Makelaar Tollenaar wijst erop dat het voor verkopers ook ongunstig kan uitpakken als een koper te hoog inzet. „Hij krijgt misschien een paar duizend euro meer, maar het is kortetermijndenken. Een woning moet nog wel getaxeerd worden. Als de waarde daarbij lager uitvalt dan het bod, heb je kans dat het voorbehoud van financiering wordt ingeroepen. Dan is de verkoper zo weer zes weken verder.”

Het biedlogboek kan daarbij voorkomen dat de eigeverkopers door hun eigen makelaar benadeeld worden. Veel makelaars geven hypotheekadvies. Daarnaast heeft een koper vaak zelf ook weer een huis te verkopen. Soms geeft een verkoopmakelaar een koper die bij hem aanklopt voor hypotheekadvies én de verkoop van dat oude huis een voorkeurspositie. Als er een hoger bod is, zal zo’n makelaar dat achterhouden voor de verkoper. Heutinck: „Met het systeem van ‘Eerlijk Bieden’ kan dat niet meer omdat de verkoper uiteindelijk alle biedingen in een keer ziet en daaruit zal kiezen.”

Een transparant proces helpt ook om meer interesse te wekken voor een pand, gaat hij verder. „Wij hebben gemerkt dat veel potentiële kopers af dreigen te haken omdat ze het gevoel hebben dat ze geen vat op het proces hebben, tenzij ze de verkoopmakelaar naar de mond praten. Dat hoeft met dit systeem niet meer. Kopers bepalen weer meer zelf met wie ze zaken willen doen en kunnen zich bij de aankoop volledig richten op het bod dat ze willen uitbrengen.”

Huizenverkopers Barry Duking en Marius Kooistra hebben allebei ook weer een andere woning gekocht. Kooistra kocht tegen een vooraf vastgestelde prijs een nieuwbouwwoning en hoefde dus niet te bieden. Duking kocht via een biedproces dat leek op het proces bij de verkoop van zijn eigen huis. Hij kon online één bod doen. Dit viel ook goed uit. „Als koper én als verkoper heb ik een zeer positieve ervaring gehad.”

Nog geen standaard

Dat er nog geen duidelijke standaard is voor het biedlogboek, is een zwakke plek van de plannen van overheid en makelaarsorganisaties. Zo is een biedlogboek waarin de biedingen niet automatisch worden vastgelegd kwetsbaar voor manipulatie. Door een bieding niet in het systeem te zetten, kan een makelaar die een woning aan een bepaalde koper wil toespelen bijvoorbeeld verhullen dat er een aantrekkelijker bod lag.

Makelaar Heutinck: „Eerlijk bieden via een ‘digitale kluis’ geeft volledig inzicht. Dat zou wat ons betreft de norm moeten worden als er meer gegadigden zijn voor een woning. Wij hebben het laatste half jaar alleen maar positieve ervaringen gehad met uitstekende resultaten voor verkopers.”

Lourens Pel van Eerlijk Bieden hoopt op een vorm van certificering voor biedlogboeksystemen. Alleen als aan bepaalde eisen is voldaan, kan een biedlogboek dan gecertificeerd worden. „Er wordt op dit moment hard aan gewerkt. Dit is een lang en moeilijk proces, maar daarmee voorkomen we uiteindelijk dat er varianten komen die wel de naam biedlogboek dragen, maar het minder goed voor hebben met de consument.”