36 doden bij fabrieksbrand in China

Bij een brand in een fabriek in de Chinese stad Anyang, in de provincie Henan in centraal China, zijn zeker 36 mensen om het leven gekomen. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van staatsmedia. Twee mensen worden nog vermist.

De brand brak maandagmiddag om nog onbekende redenen uit in het industriedistrict van de stad. De lokale hulpdiensten rukten massaal uit met tientallen brandweerwagens om het vuur te doven. Volgens de autoriteiten zijn „criminele verdachten” opgepakt in verband met de brand.

Bedrijfsrampen en zware ongelukken komen vaker voor in China, mede door corruptie op lokaal niveau, zwakke veiligheidsnormen en een gebrek aan handhaving. Zo kwamen vorig jaar 25 mensen om het leven bij een gasontploffing op een grote markt in de stad Shiyan. Twee jaar eerder kostte een explosie in een chemische fabriek in Yancheng aan 78 mensen het leven.

De zwaarste Chinese bedrijfsramp in de afgelopen jaren vond plaats in de haven van Tianjin. Verschillende chemische stoffen ontploften daar, waardoor zeker 173 mensen om het leven kwamen.