Zeker 44 doden bij aardbeving Indonesië

In de Indonesische provincie West-Java zijn maandag zeker 44 doden gevallen na een aardbeving met een kracht van 5,6. Ook vielen er voor zover bekend zevenhonderd gewonden, zo meldt een woordvoerder van de lokale autoriteiten aan persbureau AFP. Het epicentrum lag vlakbij het stadje Cianjur, dat zo’n 170.000 inwoners telt en op 75 kilometer van de hoofdstad Jakarta ligt. Honderden of mogelijk duizenden huizen zijn volgens een woordvoerder beschadigd.

De beving vond plaats om 13.21 uur lokale tijd. Het nationale rampenagentschap van Indonesië meldt dat naast woningen ook een ziekenhuis en een Islamitisch internaat beschadigd zijn geraakt in Cianjur. De beving was ook te voelen in Jakarta, vertelden getuigen daar tegen persbureau Reuters. Enkele kantoorpanden werden geëvacueerd.

Indonesië ligt in de zogenoemde ‘Ring van Vuur’ in de Pacifische Oceaan, een gebied waarin relatief veel vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en tsunami’s voorkomen. Volgens het Indonesische weer- en aardbevingsinstituut BMKG zal er geen tsunami volgen op deze aardbeving. Wel zijn er tot nu toe vijftien naschokken gemeten door BMKG, de zwaarste daarvan had een kracht van 4.