Nederlands elftal voor het eerst dit WK in actie

Rijkswaterstaat verwacht vroegere avondspits vanwege Nederland-Senegal Vanwege de WK-wedstrijd tussen Nederland en Senegal kan het vroeger druk worden op de weg dan gebruikelijk, schrijft Rijkswaterstaat. Het hoogtepunt van de avondspits komt volgens de verkeersorganisatie normaal rond 17.38 uur, maar met de aftrap om 17.00 uur gaan veel mensen naar verwachting eerder de weg op. „Houd er dus rekening mee dat we vanaf 15.00 uur al de eerste files kunnen verwachten en dat het rond 16.00 uur echt al goed druk kan zijn rond de grote steden en knooppunten.” Omdat het WK dit keer plaatsvindt in de winter, is de invloed op het verkeer volgens Rijkswaterstaat groter. ’s Winters is het drukker op de weg, is het weer slechter en is het vroeger donker. Rijkswaterstaat verwacht ook bij de andere wedstrijden in de groepsfase een WK-effect op de snelwegen te zien. In de knock-outfase is dat anders: omdat die wedstrijden in het weekend of na achten zijn, is de verkeershinder waarschijnlijk kleiner.

De A2 bij Eindhoven, donderdagochtend. Foto Rob Engelaar/ANP

Tactiek en basiself: zo duidelijk als bij dit Oranje was het zelden Nederland speelt om 17.00 uur zijn eerste WK-duel tegen Senegal. Bondscoach Louis van Gaal probeerde in maart al voor het eerst zijn WK-plan uit. Het Nederlands elftal had net een mislukt EK achter de rug onder leiding van Frank de Boer (uitgeschakeld in de achtste finale tegen Tsjechië). De spelers vonden vooral dat De Boer niet duidelijk genoeg was geweest in zijn communicatie en speelwijze. Dus ja, nu was de keuze voor Van Gaal wel begrijpelijk. En duidelijk was Van Gaal. Meteen. Lees hier de hele analyse over de WK-tactiek van de bondscoach: Zo duidelijk als bij dit Oranje was het zelden