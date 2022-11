Lionel Messi begint om 11.00 uur aan zijn allerlaatste WK

Welkom in dit blog

Regerend wereldkampioen Frankrijk speelt vandaag de eerste wedstrijd op het WK in Qatar. Les Bleus spelen om 20.00 uur tegen Australië (groep D). Het land moet het doen zonder sterspeler en Gouden Bal-winnaar Karim Benzema, die te veel last heeft van een bovenbeenblessure. Ook middenvelders N’Golo Kanté en Paul Pogba en aanvaller Christopher Nkunku vielen bij de Fransen al weg.

In groep D spelen ook Denemarken en Tunesië tegen elkaar. Die wedstrijd begint om 14.00 uur. Verder staan twee wedstrijden uit groep C op het programma, waaronder die van Argentinië. Aangevoerd door Lionel Messi, die zijn allerlaatste eindtoernooi speelt, trapt het land dat in 2021 de Copa América won om 11.00 uur af tegen Saoedi-Arabië. Om 17.00 uur staat Mexico tegenover Polen.

Oranje speelde gisteren een moeizame wedstrijd, maar won uiteindelijk met 2-0 van Senegal. De maandag stond in het teken van de OneLove-aanvoerdersband. Zeven landen, waaronder Nederland, besloten af te zien van het dragen van de aanvoerdersband, omdat de FIFA dreigde een gele kaart uit te delen als dat wel gebeurde. Met het dragen van de band - die staat voor gelijkheid van afkomst, ras, gender en seksualiteit - wilden de landen een statement maken.

