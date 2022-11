Volgens het Nederlands strafrecht kan een online hostingbedrijf niet vervolgd worden voor ronduit illegale activiteiten die plaatsvinden op zijn internetservers. „Net zoals je PostNL niet zomaar kunt vervolgen vanwege drugs die meegaan in de post”, aldus Esther Baars, officier van justitie, vorige week in deze krant. De politie stuurde voor de tweede keer een brief naar hostingbedrijven, hen vriendelijk verzoekend dubieuze ‘resellers’ te weren.

De PostNL-vergelijking van Baars was slim, omdat die tastbaar maakte wat vaak abstract blijft voelen wanneer het over de digitale wereld gaat: verantwoordelijkheid. Het online equivalent van ‘drugs in de post’ (kinderporno, wapenhandel, desinformatieverspreidende bots) voelt toch verder van ons bed dan een over een lopende band rollende envelop met pillen. Misschien komt het ook doordat we geen beeld hebben bij hostingbedrijven.

Bij socialemediabedrijven hebben we inmiddels een gezicht. Al is het maar omdat we Zuckerberg stijf en bleek hebben zien aanschuiven bij verhoren in het Amerikaanse Congres, of omdat we Elon Musk en zijn fratsen bij Twitter met aan vermaak grenzende fascinatie volgen. Toch geldt ook voor sociale media de aanhoudende vraag: wie is er verantwoordelijk voor wat daar gebeurt? Van schandalen omtrent Cambridge Analytica, Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en het opjutten van de Capitoolbestormers tot doodsbedreigingen: het dossier verantwoordelijkheid blijft glibberig.

In de Verenigde Staten, het thuisland van vrijwel alle grote socialemediabedrijven, geldt sinds 1996 de zogenoemde Sectie 230 van de Communications Decency Act. Deze juridische bepaling is een van de fundamenten van het Amerikaanse (en daarmee ook ons) internet. En Sectie 230 bepaalt dat online bedrijven niet aansprakelijk zijn voor wat er door derden op hun platformen wordt gezegd.

Komend jaar zal het Amerikaanse Hooggerechtshof zich hier voor het eerst over buigen. Twee zaken die het Hof in behandeling neemt – Gonzalez en Taamneh – gaan over de vraag of socialemediaplatformen verantwoordelijkheid dragen voor de destructieve uitwerking van hun aanbevelingsalgoritme. Specifiek: hebben ze bijgedragen aan terroristische aanslagen van IS in Parijs, Istanbul en San Bernadino, door rekruterende en radicaliserende content van de groepering toe te staan? Twee andere zaken zijn aangespannen door een coalitie van techbedrijven, NetChoice geheten. De coalitie vecht wetten aan die recent werden doorgevoerd in Florida en Texas, die stellen dat socialemediaplatformen niet het recht hebben om ‘speech’ (meningsuiting) van gebruikers te verwijderen. (Belangrijk: de wetten werden doorgevoerd door Republikeinse wetgevers die verbolgen waren over het verwijderen van Trumps account door Twitter en Facebook.)

Het belooft een belangrijk jaar te worden voor de digitale vrijheid van meningsuiting. Waarbij een kernvraag telkens luidt: wat zijn de potentiële bijeffecten? Als socialemediabedrijven aansprakelijk worden gesteld voor terroristische aanslagen, zullen ze dan ook #MeToo-berichten verwijderen (of ‘modereren’) omdat ze het risico lopen aansprakelijk te worden gesteld voor smaad of laster? En als het Hof besluit Florida en Texas in het gelijk te stellen, zet het daarmee dan de sluizen open voor lokale politieke regulering van digitale expressie? Misschien moet het OM eens een brief richten aan het Amerikaanse Hooggerechtshof.

