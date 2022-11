Trainer ‘Gio’ ontslagen bij Rangers na tegenvallende resultaten

Het Schotse Rangers FC en trainer Giovanni van Bronkhorst gaan per direct uit elkaar. In een verklaring geeft de voetbalclub uit Glasgow de tegenvallende resultaten van de laatste tijd als reden voor het ontslag van de coach, die precies een jaar geleden aantrad bij Rangers.

Onder leiding van Van Bronckhorst won Rangers afgelopen seizoen de Schotse beker en bereikte de club de finale van de Europa League, die na strafschoppen werd verloren van Eintracht Frankfurt. Dit seizoen ging het minder voortvarend. Rangers kwalificeerde zich weliswaar voor het eerst in twaalf jaar voor de groepsfase van de Champions League, ten koste van PSV, maar verloor vervolgens alle groepsduels. In de Schotse competitie staat de club daarnaast al negen punten achter koploper en rivaal Celtic.

Douglas Park, de voorzitter van Rangers, bedankt Van Bronckhorst voor zijn inzet voor de ploeg: „Helaas hebben de recente resultaten niet voldaan aan onze en Gio’s verwachtingen. Om die reden hebben we dit moeilijke besluit vandaag genomen.” Het is nog niet bekend wie Van Bronckhorst zal opvolgen als coach.

De 47-jarige Van Bronckhorst begon zijn trainerscarrière in 2015 bij Feyenoord. Bij die club bleef hij vier jaar en won hij vijf prijzen, waaronder de landstitel. In 2020 volgde een minder geslaagd avontuur bij het Chinese Guangzhou R&F, waar hij in december 2020 zijn ontslag indiende. Bij Rangers werd hij vorig jaar de opvolger van de naar Aston Villa vertrokken Steven Gerrard.