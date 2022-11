Inburgeren en tegelijk een baan vinden lukt vaak niet

Het wordt al jaren verwacht van vluchtelingen die een huis krijgen toegewezen: ze moeten Nederlands leren én aan het werk. Tegelijkertijd. En dat is een moeizame combinatie.

Van de vluchtelingen met een verblijfsstatus heeft na tweeënhalf jaar slechts 14 procent betaald werk. En na vijf jaar is nog altijd de helft afhankelijk van een bijstandsuitkering, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Is het onwil? Nee, zegt Jaco Dagevos, hoogleraar integratie en migratie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). „Uit onderzoek weten we dat de wens om taal en werk te combineren groot is. Men wil meedoen, geld verdienen, kostwinner zijn.”

Er zijn kanttekeningen bij deze cijfers. Deskundigen wijzen erop dat een deel van de vluchtelingen in hun eerste jaren wel onbetaald werk verricht, zoals een stage of vrijwilligerswerk. En onder de vluchtelingen in de bijstand zijn óók mensen die werken. Maar omdat ze een laag uurloon krijgen en weinig uren werken, wordt hun inkomen aangevuld tot bijstandsniveau.

Veelal lopen de inburgeraars op tegen praktische problemen: bijvoorbeeld dat de meeste banen overdag zijn, net als de lessen van taalscholen. En dat ze in hun nieuwe huis van alles moeten regelen: financiën, administratie, de inrichting.

Werkgevers willen vaak geen vluchtelingen aannemen die de taal nog onvoldoende spreken, zegt onderzoeker Marjan de Gruijter van Kennisplatform Inclusief Samenleven. „Dan krijg je de gekke situatie dat je ergens wilt werken om de taal beter te leren, maar dat op die werkvloer wordt gezegd: je taal moet beter zijn om hier te komen werken.”

Het tegenovergestelde gebeurt ook: bij werkgevers die inburgeraars wél een baan geven, wordt soms nauwelijks Nederlands gepraat. Bijvoorbeeld omdat het routinematig werk is of omdat er nauwelijks Nederlandstalige collega’s werken.

Zelf regelen

Wat niet hielp, volgens deskundigen, was de oude inburgeringswet. Vluchtelingen kregen tot 1 januari 2022 van de gemeente alleen begeleiding voor het vinden van werk. De taallessen moesten zij zelf regelen, slechts geholpen met een lening. „Dat was een weeffout”, zegt De Gruijter, „waarvan iedereen vond dat die hersteld moest worden.”

Sinds dit jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgeringslessen en de begeleiding naar werk. Met iedere vluchteling wordt een persoonlijk plan gemaakt. Het is nog te vroeg om vast te stellen of dit de kansen op werk vergroot, zegt De Gruijter, „maar het biedt wel betere kansen dat je taal en werk samen kunt bezien”.

Idealiter sluiten werkplek en taallessen op elkaar aan, zodat ze elkaar versterken en niet in de weg zitten. Maar het aanbieden van zo’n geïntegreerd leer-werkprogramma stuit op obstakels, zegt Annette van der Kaay van het Rotterdamse Albeda, school voor mbo en volwasseneducatiedie, waaronder inburgeringslessen.

Vluchtelingen hebben vaak veel meegemaakt, zegt Van der Kaay. „Soms zijn ze getraumatiseerd en hebben ze eerst hulp nodig voordat ze aan het werk kunnen. Ze komen uit een heel andere cultuur. Die kan je niet zomaar op elke werkplek en in elk bedrijf neerzetten. Maatwerk is nodig. Per persoon moet worden gekeken wat ze kunnen en aankunnen.”

Daarnaast worden inburgeringstrajecten voor statushouders Europees aanbesteed. „De gemeente kiest een aanbieder”, zegt Van der Kaay, „en de kosten spelen daarbij een belangrijke rol.”

Dat werkt in het nadeel van de leer-werkprogramma’s. „Het is goedkoper om inburgeringslessen in een klas te geven met één docent ervoor”, zegt Van der Kaay, „dan dat je een groep studenten in een bedrijf hebt rondlopen die begeleid moet worden én Nederlandse les moet krijgen.”

Vaak kiezen gemeenten voor commerciële aanbieders. „Die geven prima lessen”, zegt Van der Kaay. „Maar het échte maatwerk van een beroepsopleiding met taalles is dan lastig.”

Inburgeren met een docent op de werkplek is een goede manier van werken, maar is duur en arbeidsintensief, zegt Van der Kaay. „Daarnaast is dat conjunctuurgevoelig.” Nu de personeelstekorten groot zijn, is er genoeg animo voor. „Maar als dat afneemt, wordt het lastiger om instellingen te vinden die mee willen werken.”