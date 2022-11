Prijs koopwoning in oktober opnieuw iets gedaald

Koopwoningen zijn in oktober opnieuw iets goedkoper geworden dan in de afgelopen maanden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag. Met een gemiddelde prijs van 428.000 euro waren huizen even duur als tussen april en mei dit jaar. Dat is nog steeds 7,8 procent duurder dan een jaar eerder.

De prijsstijging op de huizenmarkt was al een paar maanden aan het afvlakken, en die trend zet nu door. Op de piek in januari dit jaar waren koopwoningen 20,2 procent duurder dan een jaar daarvoor. Inmiddels zijn de prijsstijgingen weer ongeveer teruggekeerd naar de niveaus van 2020 en 2019. De prijzen zijn desalniettemin veel hoger dan toen.

In oktober zijn ook minder woningen verkocht, schrijft het CBS op basis van cijfers van het Kadaster. Dat waren er 14.863, ruim 8 procent minder dan in 2021. Op het hoogtepunt van de prijsstijgingen kende het aantal verkochte woningen een dieptepunt, dat nu ook weer voorbij is.