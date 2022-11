‘Plezier krijgen in bewegen, dat telt voor mij’

in

‘Als kind vond ik sport al heel leuk. Samen met mijn zus heb ik van alles geprobeerd: van schaatsen, zeilen en acrobatiek tot wedstrijdroeien. Het was duidelijk dat ik iets met bewegen wilde doen, al wist ik niet meteen dat ik docent wilde worden.

„De opleiding docent lichamelijke opvoeding vond ik eerst best moeilijk. Ik had nog niet zoveel ervaring met lesgeven als klasgenoten en was introvert. Voor een groep staan, voelde ver buiten mijn comfortzone. Dat is door de jaren echt veranderd.

„Tijdens een stage ontdekte ik dat het basisonderwijs het best bij mij past. Ik vind het leuk kinderen van kleins af aan te zien opgroeien. Elk jaar kunnen ze nieuwe dingen die ze eerst niet voor elkaar kregen. En de interactie spreekt mij aan: met kleuters heb je heel andere gesprekken dan met kinderen uit hogere groepen.

„Ik werk nu op twee basisscholen waar ik de vrijheid krijg om het programma zelf vorm te geven. Dat vind ik belangrijk, want met gym kun je kinderen veel meer leren dan bewegen – samenwerken bijvoorbeeld, en elkaar vertrouwen. Zo ben ik begonnen met tutorgym, waarbij leerlingen uit groep 7 en 8 helpen bij de kleuters.

„Laatst speelden we een spel waarbij kinderen moeten samenwerken om de zaal over te steken zonder de grond aan te raken. Een klas die een jaar eerder nog lastig rustig kon blijven en moeilijk als groep kon werken, zag ik heel eerlijk spelen. Ze gingen uit zichzelf terug als ze op de grond stonden en straalden veel meer vertrouwen uit. Dat is heel leuk om te zien.”

‘Voor mij is het belangrijkste dat mensen plezier krijgen en houden in bewegen. Daarom geef ik ook les bij ApenkooiGym, een bedrijf dat old school gymlessen met een twist geeft aan volwassenen, zodat die weer net zo fanatiek kunnen zijn als vroeger. En omdat ik zelf het sportplezier miste – de afgelopen jaren was ik vooral druk met roeiers coachen – ben ik deze zomer lid geworden van een atletiekvereniging.

„Zo ben ik veel bezig met hoe ik bewegen aantrekkelijk kan maken, ook buiten de gymlessen om. De Vrije Universiteit heeft een master onderwijs en innovatie die ik graag wil volgen om me hierin verder te verdiepen. Dat ik dan tijdelijk minder kan werken en dus minder verdien, maakt mij niet uit. Ik word gelukkig van bezig zijn met wat ik leuk vind om te doen, niet van heel veel geld.

„Het belangrijkste van mijn salaris is dat ik rondkom. Al van jongs af aan ben ik daar bewust mee bezig. Het maakt niet uit of je geld wil uitgeven aan sport of in de kroeg, als het maar binnen je maandelijkse budget past. Nu ik net ben gaan samenwonen, gaat er wel even meer geld uit dan normaal, maar dat is voor de langere termijn. En ook daarbij kijken we naar wat wel en niet kan.”

Netto-inkomen: 2.300 euro Gezamenlijke lasten: hypotheek, g/w/l 1.082 euro; boodschappen 300 euro; verzekeringen 117 euro; internet, tv, telefoon 60 euro; horeca 50 euro; reizen 100 euro Privélasten: auto 110 euro; sport (atletiekvereniging, sportschool) 30 euro; NS-abonnement 334 euro; horeca 50 euro; zorgverzekering 117 euro Sparen: tot nu toe gaat alles op aan het nieuwe huis Laatste grote aankoop: tuinset, 3.400 euro

