Het levenseinde is nu echt in zicht voor mijn oma (86). De familie is bij elkaar gekomen om haar uitgeleide te doen. Stilletjes kijken we rond het sterfbed toe hoe ze steeds dieper wegzinkt. Dan opent ze haar ogen en richt haar blik op het Christusbeeld aan de muur. Langzaam richt ze zich op, starend naar het beeld. Wij kijken vol ontzag toe. Plotseling zwaait ze haar benen over de rand van het bed, steekt haar voeten in haar pantoffels en stiefelt naar de badkamer. „Ik moet plassen”, bromt ze. Verbluft kijken wij haar na. Ze blijft nog even bij ons.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl