Onbemande NASA-raket arriveert bij de maan, een halve eeuw na de laatste maanmissie

Na meerdere uitgestelde lanceringen en een vijfdaagse ruimtereis van bijna 375.000 kilometer is NASA-raket Orion eindelijk aangekomen bij de maan. Om 13.57 uur vloog het onbemande ruimtevaartuig op zo’n 130 kilometer van het hemellichaam, de kortste afstand tot het maanoppervlak dat het tijdens de missie zal bereiken.

Het is voor het eerst in vijftig jaar dat de NASA een raket richting de maan heeft gestuurd. De Artemis 1-missie moet de weg vereffenen voor een bemande ruimtemissie naar de maan. Waar de stoelen nu nog bezet zijn door poppen, daar zal Artemis 2 in 2024 bemenst zijn. Vier astronauten vliegen dan een baan om de maan. Bij de derde Artemis-missie, gepland voor 2025, is het de bedoeling dat ook twee astronauten daadwerkelijk voet op de maan zullen zetten.

De lancering van de maanraket werd meerdere malen uitgesteld. Tot twee keer toe zorgden technische problemen voor uitstel en toen in september orkaan Ian op de lanceerbasis in Florida afkoerste, werd het ruimtevaartuig teruggebracht naar de hangar.

Nu de maanraket voor het eerst dicht langs het maanoppervlak is gekomen, zal de primaire raketmotor worden opgestart. Het is de bedoeling dat Orion vervolgens een week lang rond de maan cirkelt om metingen te verrichten. Op 1 december begint de terugreis van de raket, die als alles goed gaat op 11 december weer op aarde aankomt. Daar zal het landen in de Stille Oceaan, voor de kust van Californië.