OM eist beroepsverbod en celstraffen in zaak rond mestfraude

Het Openbaar Ministerie wil een levenslang beroepsverbod voor de leiding van het grootste mestadviesbureau van Nederland, Bergs Advies uit het Limburgse Heythuysen. De vier compagnons vormen volgens het OM een criminele organisatie, gespecialiseerd in grootschalige, structurele fraude in de agrarische sector.

Het OM eiste maandagmiddag in de rechtbank van Den Bosch ook gevangenisstraffen van drie jaar, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, tegen de compagnons Frank B. (59), Henk W. (55) en Tjerk V. (47). De vierde verdachte, Pieter van L. (55), die een kleinere rol in de organisatie speelde, krijgt als het aan het OM ligt een werkstraf van 240 uur. Maar ook hij mag nooit meer adviezen geven in de agrarische sector. Tegen het bedrijf Bergs Advies wordt een geldboete van 400.000 euro geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

Boerenfraude

In het vierdaags proces over de georganiseerde boerenfraude in Nederland staan ook klanten van Bergs Advies terecht: vier varkens- en kippenhouderijen en zes individuele boeren uit Friesland, Zeeland, Brabant en Limburg. Tegen hen werden vooral geldboetes en werkstraffen geëist. De klanten maakten, naast vele tientallen anderen, volgens justitie gebruik van de criminele diensten van Bergs Advies. Het gaat om fraude met subsidies, fosfaatrechten, vergunningen, mest, boekhoudingen en landbouwpercelen.

De levenslange beroepsverboden moeten een einde maken aan deze praktijken. Het adviesbureau, dat in 2017 opdook in een onderzoek van NRC naar mestfraude, doet de mestboekhouding van honderden boeren uit heel Nederland. Volgens het kantoor zelf bezitten de klanten samen een kwart van alle Nederlandse varkens en kippen. Bergs Advies adviseert agrarische ondernemers ook op het gebied van bedrijfsontwikkeling, management, bestemmingsplanprocedures, milieu- en mestwetgeving en subsidies.

Officier van justitie Martijn Zwiers noemde het vervalsen van documenten „een belangrijk onderdeel van de bedrijfsactiviteit”. Zo konden klanten de mestwetgeving ontduiken en frauderen met subsidies. En werd het milieu extra belast met stikstof en fosfaat.

Eerder veroordeeld

De tenlastelegging vormt volgens officier Zwiers slechts „een doorsnede” van de jarenlange fraude. Het OM, de FIOD en de opsporingsdienst van toezichthouder Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deden in november 2018 invallen bij Bergs Advies en negen andere locaties. Het was de grootste actie van het OM tot dan toe op dit gebied. Het adviesbureau, met 38 werknemers, werd al jaren in de gaten gehouden, na een veroordeling in 2017 voor het medeplegen van valsheid in geschrifte in een mestfraudezaak.

Officier Zwiers hekelde in zijn requisitoir ook „de onvoorspelbare overheid” die alsmaar ingewikkeldere regels heeft opgelegd aan de agrarische sector. Van de gedetailleerde regelgeving hebben volgens hem ook eerlijke boeren last. „Het is een complex stelsel van regels dat moeilijk is te handhaven en bovendien leidt tot normvervaging in de sector.”

Bergs Advies gebruikte de complexiteit van het stelsel als verdienmodel, aldus Zwiers die ook wees op de vertrouwensbreuk tussen de overheid en de boerenstand. „Dit dossier maakt duidelijk waar dat gebrek aan vertrouwen vandaan komt.”