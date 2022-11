OM eist 180 uur taakstraf en voorwaardelijke celstraf tegen Willem Engel wegens opruiing

Het OM heeft maandag 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist tegen Viruswaarheid-voorman Willem Engel. Dit vanwege het plaatsen van zeven opruiende berichten op sociale media. Volgens het OM hebben de berichten ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd, of daartoe zijn aangezet.

De berichten werden geplaatst tijdens de coronapandemie, in de periode van juni 2020 tot en met november 2021. Met zijn stichting Viruswaarheid verzette Engel zich tegen de coronamaatregelen die door de overheid werden ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op Twitter riep hij zijn tienduizenden volgers onder meer op om medewerkers van mobiele vaccinatielocaties „voor later” te fotograferen. Ook riep hij op om „een kopje koffie te drinken” bij de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, nadat de lokale autoriteiten hadden opgetreden tegen een restaurant dat tegen de coronaregels in toch de deuren opende.

Het OM benadrukt dat vrijheid van meningsuiting een van de fundamentele rechten is in de Nederlandse wet, maar dat hier wel grenzen aan zijn. Deze grenzen heeft Engel volgens de aanklager opgezocht en in de zeven opruiende berichten overschreden. Een straf zou Engel volgens het OM duidelijk kunnen maken dat er grenzen bestaan, en dat het overschrijden van die grenzen consequenties heeft. De Rotterdamse rechtbank doet over enkele weken uitspraak.

Verbaasd

Engel zelf liet in de rechtbank weten verbaasd te zijn dat hij aangeklaagd wordt, meldt persbureau ANP. „Het is evident geen opruiing, het is een politieke zaak. Volgens de voorman van Viruwaarheid stelde hij zijn berichten op sociale media altijd zorgvuldig op. „Daar blink ik in uit. Daarom is het bijzonder dat ik hier zit.”

Engel werd halverwege maart, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, opgepakt bij een stemlokaal in Rotterdam. Na twee weken voorarrest werd hij vrijgelaten, op voorwaarde dat hij geen berichten op sociale media zou plaatsen. Kort daarna gaf Engel echter een interview op YouTube en belandde daardoor weer enkele dagen in de cel.